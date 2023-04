Υγεία - Περιβάλλον

Παρίσι: Νοσοκομείο βάζει λουκέτο στα “Επείγοντα” λόγω έλλειψης προσωπικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κρίση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στη Γαλλία χρονολογείται από την έναρξη της πανδημίας Covid-19.

Ένα νοσοκομείο του Παρισιού κλείνει προσωρινά το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, από αύριο Δευτέρα 24 Απριλίου έως την Τρίτη 2 Μαΐου, λόγω έλλειψης προσωπικού.

Το νοσοκομείο «Ρομπέρ Μπαλανζέ» στο προάστιο Ολνέ-σου-Μπουά του Παρισιού υποχρεώθηκε να λάβει αυτήν την απόφαση εξαιτίας του προβλήματος υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου BFMTV που μεταδόθηκε χθες Σάββατο.

Το μέτρο αφορά τους ασθενείς που επισκέπτονται με ίδια μέσα το νοσοκομείο. Οι διακομιδές με ασθενοφόρα θα εξακολουθήσουν να γίνονται δεκτές, όπως διευκρινίζεται.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο «Ρομπέρ Μπαλανζέ» ζητούν από τη διοίκηση να προσλάβει προσωπικό, με κατεπείγουσες διαδικασίες.

Η κρίση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στη Γαλλία χρονολογείται από την έναρξη της πανδημίας Covid-19. Έκτοτε επιδεινώθηκε, καθώς αρκετοί υγειονομικοί συνταξιοδοτήθηκαν και άλλοι άλλαξαν δουλειά λόγω του υπερβολικού φόρτου εργασίας.

Οι διαθέσιμες νοσοκομειακές κλίνες και το υγειονομικό προσωπικό δεν επαρκούν, ιδιαίτερα σε περιοχές της επαρχίας με μεγάλο αριθμό ηλικιωμένων.

Ειδήσεις σήμερα:

Πλαταμώνας: Φονική πρόσκρουση λεωφορείου σε δύο αυτοκίνητα στην ΛΕΑ (εικόνες)

Σουδάν: Εκκένωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Χαρτούμ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Βίντεο από την διαδρομή “Αγία Σοφία - Πλατεία Δημοκρατίας”