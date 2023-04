Πολιτική

Μυλωνάκης: Η Ελληνική Λύση έστησε την “αποστασία” μου για να βάλει Χρυσαυγίτη στην θέση μου (βίντεο)

“Άστραψε και βρόντηξε”, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Αντώνης Μυλωνάκης, στρέφοντας τα βέλη του προς τον Κυριάκο Βελόπουλο. Τι είπε για το ενδεχόμενο συνεργασίας του με την ΝΔ.

Λάβρος κατά του Κυριάκου Βελόπουλου και του περιβάλλοντος του, όπου απέδωσε την ευθύνη για την μεθόδευση, όπως υποστήριξε σε βάρος του, με το δημοσίευμα περί «μαύρων χρημάτων» και συζητήσεων για προσχώρηση του ίδιου και άλλων δύο βουλευτών στην ΝΔ, ήταν ο Αντώνης Μυλωνάκης, μιλώντας το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1.

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης είπε στην Φαίη Μαυραγάνη, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του από το κόμμα, που βρίσκεται σε περιδίνηση τις τελευταίες ώρες με αποχώρηση δύο βουλευτών, είπε πως «ήταν κάλπικο, ψεύτικο και νοσηρό αυτό στο οποίο προσπάθησαν να με εμπλέξουν. Ψάχτηκα επί ημέρες να δω τι συμβαίνει. Εδόθη από το κόμμα της Ελληνικής Λύσης το δημοσίευμα, μεθοδευμένο κιόλας με αναφορά σε «έναν πρωτοκλασάτο βουλευτή». Εγώ δεν είπα ότι ήμουν ποτέ πρωτοκλασάτος. Αλλά ήμουν ο πρώτος σε σταυρούς βουλευτής. Την ημέρα που ήταν η προγραμματισμένη πριν από μία εβδομάδα τηλεοπτική συνέντευξη του Κυριάκου Βελόπουλου βγήκε και το δημοσίευμα».

Ο κ. Μυλωνάκης ανέφερε ακόμη ότι «αυτό ξεκίνησε από τον περασμένο Σεπτέμβριο, αυτή η οργάνωση να απομακρυνθώ από το κόμμα, με ενορχηστρωτή το εγγύς περιβάλλον του Προέδρου. Τότε είχα εγώ έντονες αντιρρήσεις για δύο άτομα που ήθελε το κόμμα να τους κατεβάσει υποψήφιους βουλευτές, το ένα στην Αττική, λόγω της σχέσης του με την Χρυσή Αυγή και τον Νίκο Μιχαλολιάκο. Εγώ είπα ότι δεν μπορεί να είναι στα ψηφοδέλτια μας τέτοιο άτομο. Τελικά θα είναι υποψήφιος. Από τότε φαίνεται και από τις αντιρρήσεις που εξέφρασα ξεκίνησαν όλα».

Ο κ. Μυλωνάκης είπε ότι δεν τηρήθηκε καμία διαδικασία στο κόμμα σχετικά με την παροχή εξηγήσεων, μολονότι τόνισε ότι «δεν απολογούμαι για τίποτα, εγώ πάντα ήμουν μαχητής».

«Έπρεπε εγώ να φύγω, προφανώς για να μπει στην θέση μου ένας άνθρωπος που ήθελε ο Πρόεδρος, αλλά αυτό δεν με νοιάζει. Η αντίδραση μου τότε ήταν πολύ έντονη. Ήθελαν ο πρώτος σε σταυρούς βουλευτής της Ελληνικής Λύσης να κάνει το «αγροτικό» του που, σε ποια περιφέρεια; Δεν μιλάω μαζί τους. Με ποιον; Με τα παιδάκια; Δεν έπρεπε να υπάρχει η φωνή του Μυλωνάκη μέσα στο κόμμα, γιατί είχε και πολιτική σκέψη και πολιτικό λόγο», επεσήμανε ο κ. Μυλωνάκης στον ΑΝΤ1.

Σε ότι αφορά το πολιτικό μέλλον του, ξεκαθάρισε ότι «δεν πρόκειται να πάω στην Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση. Θα ιδιωτεύσω και αν κάνω κάτι αργότερα θα είναι κάτι σοβαρό, σε κάποιο μικρό κόμμα».

