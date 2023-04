Κόσμος

Ισραήλ: Νέες διαδηλώσεις κατά της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος (εικόνες)

Η μεγαλύτερη εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στο Τελ Αβίβ, στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες διαδηλωτές που κρατούσαν πλακάτ και ανέμιζαν ισραηλινές σημαίες.



Η μεγαλύτερη εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στο Τελ Αβίβ, στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες διαδηλωτές που κρατούσαν πλακάτ και ανέμιζαν ισραηλινές σημαίες. «Συνεχίζοντας το δικαστικό πραξικόπημα, η κυβέρνηση προκαλεί βαθύτατο ρήγμα στην κοινωνία, πλήττοντας την οικονομία και την ασφάλεια του Ισραήλ», αναφέρει δήλωση των διοργανωτών της συγκέντρωσης. Ανάλογες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο σε περίπου 100 τοποθεσίες σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το Ισραήλ συγκλονίζεται από ογκώδεις διαδηλώσεις εδώ και πάνω από τρεις μήνες, από τότε που η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου παρουσίασε το αμφιλεγόμενο σχέδιό της. Η προωθούμενη μεταρρύθμιση δίνει στην κυβέρνηση μεγαλύτερες εξουσίες σε ό,τι αφορά τον διορισμό δικαστών και περιορίζει τις αρμοδιότητες του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τις αποφάσεις του οποίου θα μπορεί το κοινοβούλιο να τις ανατρέψει με απλή πλειοψηφία.

Εν μέσω των σφοδρών επικρίσεων, ακόμη και από τους κόλπους της κυβέρνησης και των ενόπλων δυνάμεων, στα τέλη Μαρτίου ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ανέστειλε προσωρινά τη διαδικασία, ώστε να αφήσει «περιθώριο για διάλογο». Ωστόσο, η αντιπολίτευση αντιμετωπίζει με δυσπιστία την πρόθεση της κυβέρνησης να βρεθεί συμβιβαστική λύση. Ορισμένοι θεωρούν ότι η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να εγκρίνει την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση με διαδικασία fast-track στο τέλος του μήνα.

