Πολιτική

Εκλογές 2023: Βόζενμπεργκ - Ξανθός - Σπυρόπουλος για Γεωργούλη, γκάλοπ και συνεργασίες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπαν οι εκπρόσωποι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, λίγες ώρες μετά από την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Με την θυροκόλληση του Προεδρικού Διατάγματος για την διάλυση της Βουλής, ξεκίνησε και επισήμως το απόγευμα του Σαββάτου η προεκλογική περίοδος, με την ένταση να είναι διάχυτη στο πολιτικό σκηνικό.

Το πρωί του Σαββάτου, στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1, εκπρόσωποι των τριών μεγαλύτερων κομμάτων διασταύρωσαν τα ξίφη τους, τόσο για θέματα της επικαιρότητας, όπως η υπόθεση Γεωργούλη, οι χυδαίες αναρτήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και η διαρροή των στοιχείων της καταγγέλλουσας, αλλά κυρίως οι εκτιμήσεις για το αποτέλεσμα της κάλπης και το κατά πόσον θα προκύψει αυτοδύναμη Κυβέρνηση ή θα υπάρξει ανάγκη για κυβερνήσεις συνεργασίας και ποιες θα μπορούσαν αυτές.

Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ελίζα Βόζενμπεργκ, ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο Ρέθυμνο Ανδρέας Ξανθός και ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, αφού σχολίασαν τα αποτελέσματα νέας δημοσκόπησης που δημοσιεύτηκε στον κυριακάτικο Τύπο, αναφέρθηκαν στα σενάρια για «κυβέρνηση ηττημένων», αλλά και στο ενδεχόμενο να προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση από τις δεύτερες κάλπες, στις 2 Ιουλίου.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από την εκπομπή «Στούντιο με Θέα»:

Ειδήσεις σήμερα:

Μυλωνάκης: Η Ελληνική Λύση έστησε την “αποστασία” μου για να βάλει Χρυσαυγίτη στην θέση μου (βίντεο)

Πλαταμώνας: 19χρονος ο νεκρός στο τροχαίο με λεωφορείο και δύο ΙΧ (εικόνες)

Ηράκλειο - τροχαίο: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 22χρονου Γιάννη (εικόνα)