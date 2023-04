Πολιτική

Σουδάν - Δένδιας για απεγκλωβισμό Ελλήνων: Στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων μεταβαίνουν στην Αίγυπτο

Οργανώνεται επιχείρηση για την έξοδο Ελλήνων πολιτών απο το Σουδάν και την μεταφορά τους στην πατρίδα.

Για την κατάσταση στο Σουδάν και το αίτημα των Ελλήνων και Κύπριων πολιτών να απεγκλωβιστούν από τη χώρα, η οποία βρίσκεται εν μέσω εμφυλίου, τοποθετήθηκε σε έκτακτη ενημέρωση το πρωί της Κυριακής ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

"Προ ολίγου αποφασίστηκε από τον πρωθυπουργό η μεταστάθμευση αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας, μαζί με στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων στην Αίγυπτο σε ετοιμότητα, προκειμένου να μπορούν να συμμετάσχουν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού των Ελλήνων πολιτών", ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δήλωσή του για τους Έλληνες στο Σουδάν.

Διαβεβαίωσε πως το υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε συντονισμό με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ για ενδεχόμενη επιχείρηση απεγκλωβισμού. Το θέμα, ενημέρωσε, θα το θέσει αύριο το πρωί στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο, ως θέμα απόλυτης προτεραιότητας.

