Κοινωνία

Πευκάκια - ΗΣΑΠ: Μαχαίρωσαν δύο 16χρονους μετά από συμπλοκή

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της συμπλοκής, ενώ δεν έχουν συλληφθεί οι δράστες.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη



Μόλις λίγες μόλις ημέρες μετά το μαχαίρωμα στην Ακρόπολη με θύμα έναν 18χρονο άλλο ένα περιστατικό βίας έρχεται να προστεθεί στη λίστα.

Πιο συγκεκριμένα χθες το βράδυ στις 20:40, ομάδα 15 ανηλίκων συνεπλάκη έξω από τον σταθμό του ΗΣΑΠ στα Πευκάκια, με αποτέλεσμα δύο 16χρονοι τραυματιστούν από μαχαίρι και να μεταφερθούν στο ΚΑΤ για τις πρώτες βοήθειες.

