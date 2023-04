Πολιτική

Εκλογές 2023 - Μητσοτάκης: ο Τσίπρας στρώνει το χαλί για την ήττα του

Πολλαπλά μηνύματα έστειλε από το Ρέθυμνο ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο και για "καμπάνια του γκρίζου" από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Χαιρετισμό σε συγκέντρωση πολιτών στην Αργυρούπολη Ρεθύμνου, όπου περιοδεύει, απηύθυνε νωρίτερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρθηκε στα πρώτα προεκλογικά σποτ του ΣΥΡΙΖΑ.

«Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε χθες να ξεκινήσει την προεκλογική περίοδο με ένα "γκρίζο" σποτ, ένα "μαύρο" σποτ, το οποίο θυμίζει μια πολύ δύσκολη στιγμή την οποία όλοι βιώσαμε ως ένα εσωτερικό τραύμα», είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Αλλά και με κάποιες δηλώσεις του αρχηγού του, όπου λίγο πολύ τι μας είπε; Να προσέχουμε, λέει, τα fake news, να προσέχουμε λέει τις ψεύτικες δημοσκοπήσεις, τις αποστασίες, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο».

Όπως τόνισε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «στρώνει χαλί ο κ. Τσίπρας από τώρα για την εκλογική του ήττα. Αυτό κατάλαβα εγώ από αυτά τα οποία είπε. Ψάχνει δικαιολογίες για το τι θα γίνει στην κάλπη της 21ης Μαΐου», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

«Εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση να τον ακολουθήσουμε σε μια καμπάνια γκρίζου. Θα θυμίζουμε στους πολίτες την τετραετία Τσίπρα. Αλλά θα το κάνουμε με ευπρέπεια και επικαλούμενοι πραγματικά δεδομένα. Θα θυμίζουμε τι έγινε το πρώτο εξάμηνο του 2015, όχι γιατί θέλουμε να γυρίσουμε έτσι σε αυτές τις εποχές το νου μας, αλλά γιατί αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του ο κ. Τσίπρας ως "κυβέρνηση ηττημένων" -προσέξτε- προϋποθέτει μια σύμπραξη και με το ΠΑΣΟΚ και με το ΜέΡΑ25. Και είναι το ίδιο ΜέΡΑ25 το οποίο μας λέει "δεν πειράζει και αν κλείσουν οι τράπεζες" και τώρα ανακαλύπτει, λέει, διάφορα άλλα συστήματα πληρωμών τα οποία τα αποκαλεί "Δήμητρα", τα διάβαζα και εγώ σήμερα αυτά. Δηλαδή αντί για ευρώ θα πληρωνόμαστε με "Δήμητρες", δεν ξέρω πώς το φαντάζονται. Αλλά αυτό στο μυαλό τους είναι η "κυβέρνηση των ηττημένων", η λεγόμενη "προοδευτική διακυβέρνηση". Πρέπει να γνωρίζουν, λοιπόν, οι πολίτες πολύ καλά γιατί ψηφίζουν και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της ψήφου τους», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Γι' αυτό ισχυρίζομαι εδώ, από τον τόπο μου, από την Κρήτη, ότι η μόνη ουσιαστική και η μόνη πραγματική πρόταση διακυβέρνησης η οποία προτείνεται σήμερα στους πολίτες είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς έχουμε πρόγραμμα, έχουμε μία ξεκάθαρη πρόταση για το πώς πρέπει να κυβερνηθεί ο τόπος, επιμένουμε στην αυτοδυναμία όχι από αυταρέσκεια αλλά επειδή θεωρούμε ότι η αυτοδυναμία σήμερα είναι προϋπόθεση σταθερότητας για τον τόπο, είναι προϋπόθεση για να μπορούμε να λαμβάνουμε γρήγορα αποφάσεις και να αντιμετωπίζουμε κρίσεις. Σκεφτείτε λίγο τι θα συνέβαινε αν είχαμε μία κυβέρνηση συνεργασίας στον Έβρο, ας πούμε, και θα έπρεπε να συνεννοηθούμε με άλλους συγκυβερνήτες για το αν έπρεπε να αντιδράσουμε γρήγορα ή αποτελεσματικά. Είναι το τελευταίο το οποίο χρειαζόμαστε σήμερα», συνέχισε ο Πρωθυπουργός.

«Κλείνοντας, να σας πω ότι η κρίσιμη εκλογή, η μόνη εκλογή όπου αυτή τη στιγμή εγώ εστιάζω το ενδιαφέρον μου είναι η κάλπη της 21ης Μαΐου. Θα προκύψει κυβέρνηση μετά από την 21η Μαΐου; Δεν το ξέρουμε. Δύσκολο λόγω της απλής αναλογικής. Η κάλπη της 21ης Μαΐου, όμως, θα στείλει ξεκάθαρο μήνυμα για το ποιος πρέπει να κυβερνήσει την χώρα την επόμενη τετραετία. Και αυτός που πρέπει να κυβερνήσει τη χώρα, τη Νέα Δημοκρατία, η παράταξη που πρέπει να κυβερνήσει την χώρα την επόμενη τετραετία είναι η Νέα Δημοκρατία», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε επιχείρηση, η οποία ειδικεύεται στην παρασκευή προϊόντων με χαρούπι, χρησιμοποιώντας ελληνικές πρώτες ύλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τη μεγάλη και αυξανόμενη ζήτηση που υπάρχει για το κρητικό χαρούπι σε αγορές του εξωτερικού, πρωτίστως στην Ευρώπη και την Ασία, ενώ κατά την ξενάγηση στο κατάστημα της εταιρείας τονίστηκε η σημασία της αξιοποίησης στον τουρισμό των ποιοτικών ειδών διατροφής που προσφέρει ο ελληνικός πρωτογενής τομέας, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάδειξης του ελληνικού brand.

«Πίστευα πάντα ότι η Κρήτη είναι ένας "θησαυρός" στον πρωτογενή τομέα και όχι μόνο για τα αυτονόητα προϊόντα, όπως είναι το λάδι, που ήμασταν πάντα πρωταγωνιστές, αλλά και το μέλι μας κάνει πολύ δυναμική ανάκαμψη και φυσικά το χαρούπι τώρα. Είναι -νομίζω- ενδεικτικό παράδειγμα μιας πρωτοβουλίας του πρωτογενούς τομέα, όπου παίρνουμε ένα προϊόν το οποίο δεν είχε ουσιαστικά καμία αξία και το μετατρέπουμε σε ένα προϊόν το οποίο μπορούμε να το τυποποιούμε, μπορούμε να το εξάγουμε, δίνουμε μεγαλύτερη υπεραξία στους παραγωγούς μας και ταυτόχρονα το συνδέουμε και με τον τουρισμό μας, με την κρητική κουζίνα, με την κρητική διατροφή», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

«Κι επειδή η τάση πια θα είναι ολοένα και περισσότερο προς προϊόντα υγιεινής διατροφής και θα υπάρχει μια παγκόσμια αναζήτηση για τέτοια προϊόντα, νομίζω ότι μόνο προς τα πάνω μπορεί να πάει αυτή η δουλειά και είμαι σίγουρος ότι θα βρει και πολλούς μιμητές», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

