Κόσμος

Disneyland: Πανικός από φωτιά στην διάρκεια σόου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε πάρκο της Disneyland κατά την διάρκεια επίδειξης. Πανικοβλήθηκαν οι θεατές.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια του βραδινού σόου «Fantasmic!» στο πάρκο της Disneyland στο Άναχαϊμ της Καλιφόρνια, όταν μια κατασκευή δράκου τυλίχθηκε στις φλόγες και έτσι χρειάστηκε να εκκενωθεί ο χώρος από τους θεατές.

??#UPDATE: Heres Footage showing the moment before the whole dragon caught on fire in Disneyland pic.twitter.com/rzfACUQekB — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 23, 2023

Σύμφωνα με μαρτυρίες στα social media, ο κόσμος που παρακολουθούσε το σόου της Disneyland πανικοβλήθηκε από τη φωτιά, όμως οι άνδρες της ασφάλειας κατάφεραν να κρατήσουν την τάξη.

Ωστόσο, κάποιοι τράβηξαν φωτογραφίες και βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Σε ένα από τα βίντεο, φαίνεται η στιγμή που η φωτιά ξεσπάει την κατασκευή του δράκου, η οποία πιθανότατα οφείλεται σε δυσλειτουργία του εφέ, που ήθελε τον δράκο που εμφανίζεται να έχει μάτια από φλόγες. Τελικά, τυλίχθηκε όλη η κατασκευή.

Στο βραδινό σόου «Fantasmic!» της Disneyland, ο κόσμος παρακολουθεί μια περιπέτεια που ζει ο Μίκι Μάους στο όνειρό του.

Βάσει του σεναρίου, η χαρακτήρας Maleficent απειλεί ότι θα πιάσει τον Μίκι και μετατρέπεται σε δράκο. Εκεί φαίνεται ότι κάτι πήγε στραβά με την κατασκευή, η οποία «λαμπάδιασε» από τη φωτιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Πλαταμώνας: 19χρονος ο νεκρός στο τροχαίο με λεωφορείο και δύο ΙΧ (εικόνες)

Πρίγκιπας Λούις: Νέες φωτογραφίες με αφορμή τα γενέθλια του (εικόνες)

Ολλανδία: Ποτήρι με μπύρα προκάλεσε οριστική διακοπή αγώνα (εικόνες)