Κωνσταντίνος Καραμανλής: 25 χρόνια από τον θάνατο του

Ανακοίνωση με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμανλή εξέδωσε το γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Σε αυτή αναφέρει:

«Σαν σήμερα πριν από 25 χρόνια ο Κωνσταντίνος Καραμανλής πέρασε στην Ιστορία. Ο Εθνάρχης και ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας διαμόρφωσε όλες τις μεγάλες πολιτικές εξελίξεις για επτά δεκαετίες. Με τις επιλογές του κατέστησε την Ελλάδα αναπόσπαστο κομμάτι και ισότιμο συνομιλητή του δυτικού κόσμου, ενώ με το ήθος του νοηματοδότησε την έννοια του ηγέτη που οδηγεί τη χώρα του στη σωστή πλευρά της Ιστορίας.

Η προσωπικότητα και το έργο του Κωνσταντίνου Καραμανλή αποτελούν εθνική παρακαταθήκη. Για όλους εμάς στη Νέα Δημοκρατία, θα λειτουργούν για πάντα ως η πυξίδα που δείχνει στην Ελλάδα, σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα, τον δρόμο προς την κοινή και ατομική μας πρόοδο».

