Κόσμος

Σουδάν: “Χτύπημα” σε κομβόι με Έλληνες και Γάλλους πολίτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των Γάλλων και των Ελλήνων πολιτών. Το κομβόι που είχε πορεία προς την πρεσβεία της Γαλλίας στο Χαρτούμ.

(εικόνα αρχείου)

"Χτύπημα" φέρεται να δέχθηκε κομβόι με Έλληνες και Γάλλους πολίτες, που στελέχη των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων συνόδευαν με προορισμό την πρεσβεία της Γαλλίας στο Χαρτούμ, και απώτερο στόχο την μετακίνηση τους εκτός του Σουδάν.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν τραυματισμένο Γάλλο στρατιωτικό.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμό κάποιου Έλληνα ή Γάλλου πολίτη. Οι Έλληνες και οι Κύπριοι που αναμένεται να εγκαταλείψουν το Σουδάν είναι 120 άτομα.

Τηλεφωνική συνομιλία με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Κολονά, είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, με θέμα την ασφάλεια των Ελλήνων στο Σουδάν και τον απεγκλωβισμό τους από αυτήν την αφρικανική χώρα.

Επίσης, το ζήτημα εξετάστηκε και σε ξεχωριστή τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γαλλίδα υφυπουργό Εξωτερικών, Χρυσούλα Ζαχαροπούλου.





Ο μητροπολίτης του Σουδάν μιλά στον ΑΝΤ1 και αναφέρει πως "είμαστε εγκλωβισμένοι θα φύγουν όλοι εκτός από εμάς στο τέλος μας είπανε να πάμε με τα αυτοκίνητα μας στην Γαλλική Πρεσβεία και μας χτύπησε ο στρατός στο δρόμο δεν έχουμε τραυματίες μόνο τα αυτοκίνητα υλικές ζημιές, αυτό ήταν το σχέδιο εκκένωσης; " Θερμά συγχαρητήρια στους οργανωτές".

"Δεν έχουμε τηλέφωνα, δεν χτύπησαν το κόμβοι χτύπησαν εμάς που φύγαμε από την Μητρόπολη με προορισμό την Γαλλική Πρεσβεία και τώρα μας ενημερώνουν ότι αδυνατούν οι Γάλλοι να μεταφέρουν τους Έλληνες. Δεν μπορούμε ούτε με την Ελληνική Πρεσβεία να μιλήσουμε, από πλευράς Ελλάδας δεν βλέπουμε φως περιμένουν από τους Ευρωπαίους οι οποίοι ενδιαφέρονται για τους υπήκοος τους θα περιμένουμε μήπως η Ελλάδα αποφασίσει από μόνη της να κάνει κάτι" λέει χαρακτηριστικά.

Σουδάν - Δένδιας για απεγκλωβισμό Ελλήνων: Στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων μεταβαίνουν στην Αίγυπτο

Για την κατάσταση στο Σουδάν και το αίτημα των Ελλήνων και Κύπριων πολιτών να απεγκλωβιστούν από τη χώρα, η οποία βρίσκεται εν μέσω εμφυλίου, τοποθετήθηκε σε έκτακτη ενημέρωση το πρωί της Κυριακής ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

"Προ ολίγου αποφασίστηκε από τον πρωθυπουργό η μεταστάθμευση αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας, μαζί με στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων στην Αίγυπτο σε ετοιμότητα, προκειμένου να μπορούν να συμμετάσχουν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού των Ελλήνων πολιτών", ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δήλωσή του για τους Έλληνες στο Σουδάν. Διαβεβαίωσε πως το υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε συντονισμό με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ για ενδεχόμενη επιχείρηση απεγκλωβισμού. Το θέμα, ενημέρωσε, θα το θέσει αύριο το πρωί στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο, ως θέμα απόλυτης προτεραιότητας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πλαταμώνας: 19χρονος ο νεκρός στο τροχαίο με λεωφορείο και δύο ΙΧ (εικόνες)

Πρίγκιπας Λούις: Νέες φωτογραφίες με αφορμή τα γενέθλια του (εικόνες)

Ολλανδία: Ποτήρι με μπύρα προκάλεσε οριστική διακοπή αγώνα (εικόνες)