Χειροπέδες σε 43χρονο για βιασμό ανήλικης: Την προσέγγισε μέσω social media

Στην Αττική τον έψαχναν, στο Ηράκλειο τον βρήκαν. Βαριές κατηγορίες κατά του συλληφθέντα.



Συνελήφθη 43χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη ή ενώπιον αυτής, βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, πορνογραφία ανηλίκων και προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους

Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, βραδινές ώρες χθες (22-4-2023), από τις Λιμενικές Αρχές Ηρακλείου Κρήτης, 43χρονος ημεδαπός που αναζητούνταν από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενος για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη ή ενώπιον αυτής, βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, πορνογραφία ανηλίκων και προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους.

Ειδικότερα, ο 43χρονος αφού απέκτησε επαφή με την ανήλικη μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο βίντεο-συνομιλιών προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Ακόμη, όπως προέκυψε από την έρευνα, σε επακόλουθες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν, ο κατηγορούμενος προέβη στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις παρά τη θέληση της ανήλικης.

Τα ανωτέρω κατήγγειλε η ανήλικη στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της περιοχής της, ενώ στη συνέχεια την υπόθεση χειρίστηκε προανακριτικά η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Στην κατοχή του 43χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια, τα οποία θα αποσταλούν στα αρμόδια εργαστήρια για εξέταση.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

