Κερατσίνι: Επιχειρήσαν να σφάξουν αρνί σε εκκλησία

Απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα σε προαύλιο εκκλησίας, με τις Αρχές να επεμβαίνουν για την προστασία του ζώου.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον προαύλιο χώρο εκκλησίας στο Κερατσίνι, καθώς υπήρξε καταγγελία στην αστυνομία ότι κάποιοι επιχείρησαν να… σφάξουν και να ψήσουν ένα μικρό αρνάκι επειδή είχαν κάνει «τάμα».

Στο σημείο έφθασαν αστυνομικοί από το ΑΤ Κερατσινίου χωρίς, ωστόσο, να εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης του ζώου.

Παράλληλα επισημάνθηκε προς τους παρευρισκόμενους στον προαύλιο χώρο ότι στην περίπτωση που επαναληφθεί το ίδιο γεγονός θα πραγματοποιηθούν συλλήψεις κατά την αυτόφωρη διαδικασία για παράβαση του νόμου 4830/2021.

Το αρνάκι μεταφέρθηκε σε δομή φιλοξενίας ζώων στο Κορωπί.

