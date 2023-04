Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης από Τρίκαλα: ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ ψηφίζεις κράτος δικαίου

"Πυρά" κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του ομιλίας στα Τρίκαλα.

Μιλώντας το μεσημέρι της Κυριακής στα Τρίκαλα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, έθεσε τα πραγματικά διλήμματα της κάλπης της 21ης Μαΐου.

«Είναι οι εγωισμοί του κ. Τσίπρα και του κ. Μητσοτάκη, που δεν μπορούν να αξιολογήσουν ότι όσα έκαναν τα τελευταία 8,5 χρόνια, έχουν οδηγήσει την Ελλάδα να συνεχίζει το γαϊτανάκι των χαμένων ευκαιριών; Την τοξικότητα, τον διχασμό; Το πραγματικό δίλημμα είναι: Ή οικοδομούμε ως Έθνος, ως λαός, ένα κράτος που εγγυάται το δημόσιο συμφέρον και την ασφάλεια ή συνεχίζουν οι εκάστοτε κυβερνώντες να έχουν το κράτος λάφυρο στα χέρια τους με μόνο στόχο το ρουσφέτι και την ενίσχυση της εξουσίας τους. Εμείς μπαίνουμε εμπόδιο σ’ αυτά που χρεοκόπησαν την Ελλάδα. Στις νοοτροπίες που οδηγούν τη νέα γενιά στο εξωτερικό. Τις πρακτικές, που κάνουν τους πολίτες να απογοητεύονται. Τώρα ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τι ήταν ο κ. Τσίπρας με τον κ. Καμμένο, αλλά και τι ήταν ο κ. Μητσοτάκης. Έχουν δοκιμαστεί» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης νομίζει ότι μπορεί να κρύψει την επιτελική του αποτυχία, την βαρύτατη προσβολή των θεσμών, τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και την εργασιακή ανασφάλεια. Δεν ζητά θετική ψήφο για το έργο του. Τι κάνει; Περιφέρει το σκιάχτρο διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα και λέει: “Ψηφίστε με, γιατί θα έρθουν αυτοί”. Λέω λοιπόν από τα Τρίκαλα: Ψηφίστε ΠΑΣΟΚ για να μην έρθει κανένας από τους δύο» ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Επέκρινε με δριμύτητα τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα περί “τερατογενέσεων”.

«Έχει, μάλιστα, το θράσος – χθες από την πατρίδα μου την Κρήτη – να συνεχίζει τα fake news και τη μυθομανία, αποδεικνύοντας την πραγματική του αγωνία. Λέει ότι ετοιμάζω διακυβέρνηση με τον κ. Βαρουφάκη. Ποιος το λέει αυτό; Ο κ. Μητσοτάκης που μαζί με Τσίπρα, Βαρουφάκη, Σαμαρά -όλοι μαζί- δίχασαν τον ελληνικό λαό όταν χρεοκόπησε την πατρίδα μας ο κ. Καραμανλής; Ποιοι το λένε αυτό; Αυτοί, που όταν δικαιώθηκε ο κ. Γεωργίου, δεν έβγαλαν μια ανακοίνωση για να του ζητήσουν συγγνώμη; Αυτοί που τους ενώνει το κοινό αφήγημα για τη χρεοκοπία της χώρας; Πότε είπε μια κουβέντα εναντίον του κ. Καραμανλή ο κ. Τσίπρας; Ποτέ. Ίσα – ίσα που πριν λίγες ημέρες ανακοίνωσε το δεξί του χέρι, τον κ. Αντώναρο, στα ψηφοδέλτιά του. Πότε είπε μια λέξη κριτικής για τη διακυβέρνηση της χρεοκοπίας ο κ. Μητσοτάκης; Ποτέ. Έρχονται να ζητήσουν τα ρέστα και να θέσουν ψεύτικα διλήμματα» σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Αυτή η παράταξη δεν έχει σχέση ούτε με την Ακροδεξιά του κ. Βορίδη, του κ. Γεωργιάδη και του κ. Καρατζαφέρη, που έχει ενεργοποιήσει και πάλι ο κ. Μητσοτάκης. Ούτε με τον ακραίο λαϊκισμό που έφερε στο προσκήνιο – διχάζοντας – ο κ. Τσίπρας. Είναι η Δημοκρατική Παράταξη. Είναι το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, που σηκώνεται περήφανο ξανά ως πρωταγωνιστής στο προσκήνιο της χώρας μας» συμπλήρωσε.

«Υπάρχει χειρότερη τερατογένεση από την έλλειψη σεβασμού του πολίτη; Υπάρχει χειρότερη τερατογένεση από το να εκθέτεις τη χώρα σου διεθνώς; Όπως ο κ. Τσίπρας στο δημοψήφισμα του 2015 έκανε περίγελο τη χώρα μας παγκοσμίως, κάνοντας το “Όχι” – “Ναι” μέσα σε λίγα λεπτά, έτσι και ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγες ημέρες, όταν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ήρθαν στην Ελλάδα να συζητήσουν με την κυβέρνηση, τους έκλεισε την πόρτα, όπως κάνουν χώρες τύπου Ουγγαρίας. Mε τις αποφάσεις τους και με τις συμπεριφορές τους οδηγούν τη χώρα στην “τερατογένεση” και στο “ειδικό εξαιρετικό παράδειγμα”» επέμεινε ο κ.Ανδρουλάκης.

Στηλίτευσε τη στάση της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στη Χρυσή Αυγή ξεκαθαρίζοντας και θυμίζοντας:

«Προοδευτική διακυβέρνηση, κλείνοντας το μάτι στη Χρυσή Αυγή, δεν γίνεται.

Δεν μπορεί από τη μία ο κ. Μητσοτάκης να αφήνει τρία χρόνια να κάνει προεκλογική εκστρατεία η Χρυσή Αυγή από τη φυλακή και από την άλλη η δήθεν αριστερά – λίγους μήνες πριν, όταν πρέπει να δείξουμε τον δρόμο της προστασίας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος – να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο για να ψαρέψει στα θολά νερά της ακροδεξιάς.

Θέλω να μας πει ο κ. Τσίπρας γιατί δεν ψήφισε τον νόμο, που εμποδίζει τη συμμετοχή της Χρυσής Αυγής. Αλλά να μας πει και ο κ. Μητσοτάκης γιατί δεν ζήτησε να συνεννοηθούμε από την πρώτη στιγμή της καταδίκης των εγκληματιών, που δολοφόνησαν τον Παύλο Φύσσα. Τους άφηναν να κάνουν προεκλογική εκστρατεία μέσα από τη φυλακή και με το άλλο μάτι κοίταζαν τις δημοσκοπήσεις. Όσο φαινόταν ότι δεν μπαίνουν στη Βουλή, έλεγε ο κ. Μητσοτάκης: “Μεγαλύτερο υπόλοιπο κάτω του 3%, ευκολότερη η αυτοδυναμία μου”. Όταν αντιστράφηκαν τα πράγματα, ήρθε να μας πει να συνεννοηθούμε. Εμείς από την αρχή μπήκαμε εμπόδιο στον νεοναζισμό, δεν εργαλειοποιήσαμε, δεν μιλήσαμε για “καλή Χρυσή Αυγή” και αυτό πρέπει να το θυμάται κάθε Έλληνας δημοκράτης, κάθε Έλληνας φιλελεύθερος».

Ως προς τα εκλογικά διακυβεύματα ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε: «Μας ρωτούν πως θα αξιοποιήσει το ΠΑΣΟΚ την ψήφο του ελληνικού λαού. Εμείς δεν προδικάζουμε τη βούληση του ελληνικού λαού. Δεν στήνουμε κυβερνήσεις στο περιθώριο και στο παρασκήνιο. Δεν λέμε, όπως ο κ. Μητσοτάκης, ότι η πρώτη Κυριακή δεν μετράει και θα κάνουμε κι άλλες εκλογές μέχρι να βγει Πρωθυπουργός. Εμείς δεν μιλάμε ούτε για την κυβέρνηση των νικητών ούτε των ηττημένων. Δεν έχω δει ξανά Πρωθυπουργό να φέρνει την απλή αναλογική και μετά να λέει ότι δεν την αξιοποιεί, αν δεν είναι πρώτο κόμμα. Άρα, πώς λειτουργεί η απλή αναλογική; Ξέρετε τι δείχνουν όλα αυτά; Τον καιροσκοπισμό τους. Μπροστά στο να μείνει Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης και να γίνει ξανά Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, δεν τους ενδιαφέρει ούτε η πρόοδος ούτε η σταθερότητα. Για εμάς λοιπόν είναι προτεραιότητα από την πρώτη Κυριακή και πρόοδος και σταθερότητα. Λύσεις, πρόγραμμα, θέσεις και νέο πολιτικό ήθος»

«Μας ρωτούν με ποιον θα πάμε και ποιον θα αφήσουμε. Απαντάμε: Θα πάμε με τον άνεργο, με τον νέο που ψάχνει προοπτική, με τον συμπολίτη μας, που δαπανά το 50% του εισοδήματός του για έξοδα στέγασης. Με τον μερικώς απασχολούμενο εργαζόμενο των 400 ευρώ και τον συνταξιούχο, που του κόπηκε το ΕΚΑΣ και δεν μπορεί να βγάλει τον μήνα μετά τις 20 μέρες. Με όσους πήραν ένα στεγαστικό δάνειο για την κύρια κατοικία τους και τώρα η δόση τους έχει διπλασιαστεί. Με τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, που η πόρτα της τράπεζας παραμένει κλειστή. Με τη γυναίκα εργαζόμενη, που δεν έχει πού να αφήσει το παιδί της το πρωί, καθώς δεν επαρκούν οι θέσεις στους παιδικούς σταθμούς» απάντησε ο κ. Ανδρουλάκης επισημαίνοντας τους πυλώνες της πολιτικής του.

Έκανε λόγο για ένα νέο Συμβόλαιο Τιμής με τον αγρότη και την αγρότισσα της πατρίδας μας και παρουσίασε δέσμη μέτρων άμεσης εφαρμογής για τη στήριξη των παραγωγών μας, με:

Μείωση του κόστους παραγωγής ειδικά για για τα αγροτικά εφόδια και τα καύσιμα, με μηδενισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο για την περίοδο της κρίσης.

Με στήριξη ενεργειακών κοινοτήτων μεταξύ αγροτών, για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.

Καθολική προστασία της αγροτικής γης από κατασχέσεις.

Καθιέρωση του ακατάσχετου και αφορολόγητου των επιδοτήσεων, αποζημιώσεων και ενισχύσεων των αγροτών.

Επικαιροποίηση του Κανονισμού Ασφάλισης ΕΛΓΑ ,με επέκταση της κάλυψης καταστροφών στο ζωικό, φυτικό κεφάλαιο που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή.

Ολοκλήρωση εντός έτους όλων των διαδικασιών για τα προγράμματα της νέας ΚΑΠ.

Με συγκεκριμένες ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, αξιολόγησης και πληρωμής.

Κατάργηση της πολιτικής του επιλαχόντα δικαιούχου, μέσα από σωστό προγραμματισμό των πόρων και όχι σπατάλη σε επιδόματα.

«Ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ βγαίνει μόνο ΠΑΣΟΚ. Ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ θα αποτελέσουν ένα παλιό παρελθόν τα δύο συστήματα εξουσίας, Τσίπρα και Μητσοτάκη. Ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ ψηφίζεις κράτος δικαίου, μια ανθεκτική και συνεκτική κοινωνία, δίκαιη ανάπτυξη, ευημερία για όλους τους πολίτες, όχι τους αρεστούς» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Σε σχέση με τα γεγονότα των τελευταίων ημερών και την υπόθεση Γεωργούλη, ο κ. Ανδρουλάκης παρατήρησε: «Πιστοποιούμε με τις πράξεις μας ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαι το ίδιο ούτε με τον κ. Τσίπρα ούτε με τον κ. Μητσοτάκη. Δεν έχουμε σχέσεις με τη δημιουργία ψηφιακών συμμοριών, ψηφιακού παρακράτους, που διχάζει τον ελληνικό λαό και δημιούργησαν με τους φόρους μας κατά τα χρόνια διακυβέρνησης τους. Άλλο είναι να μιλάς τη γλώσσα της αλήθειας και άλλο είναι να λες, όπως ο κ. Τσίπρας: “Είμαστε με το θύμα της κακοποίησης” και συγχρόνως χιλιάδες λογαριασμοί που πίνουν νερό στο όνομα σου, και στελέχη σου όπως κάποιοι εδώ στη Θεσσαλία, να απαξιώνουν μια γυναίκα που είχε το θάρρος να καταγγείλει την κακοποίηση. Φοβάμαι, λοιπόν, ότι η αριστερά στη χώρα μας από την αριστερά του χαβιαριού, πήγε στην αριστερά του “Μακελειού”. Δεν είναι αυτή η πραγματική αριστερά. Η αριστερά είναι αυτή που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και δεν έχουν καμία σχέση μαζί της οι ψηφιακές συμμορίες και όλα αυτά. Αυτή η αριστερά είναι το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη».

«Όσα συνέβησαν τις τελευταίες μέρες, μου θυμίζουν όσα έγιναν πέρυσι το καλοκαίρι. Ο φιλελεύθερος και δικαιωματιστής, κ. Μητσοτάκης, όταν “ανακάλυψε” ότι το παρακράτος του μου έστειλε το predator και με παρακολουθούσε η ΕΥΠ, που υπάγεται στον ίδιο, είπε ένα μισό συγγνώμη και την ίδια ώρα εκατοντάδες στελέχη του και χιλιάδες τρολς της Νέας Δημοκρατίας έλεγαν: “Καλά του κάναμε, γιατί είναι πράκτορας ξένων δυνάμεων”. Αυτές τις πρακτικές της Δεξιάς είχαμε μισό αιώνα να τις δούμε» συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνοντας πόσο μοιάζουν οι πρακτικές τους. «Το παίζουν οι ίδιοι καλοί και από κάτω το ψηφιακό τους παρακράτος αποδομεί την ανθρώπινη αξιοπρέπεια για να στηρίξει τον τυχοδιωκτισμό τους».

