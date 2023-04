Τοπικά Νέα

Πάτρα: Ξυλοδαρμός ηλικιωμένου στη μέση της πλατείας

Άγριος ξυλοδαρμός ηλικιωμένου στη μέση της πλατείας, στην Πάτρα.

«Ακόμα προσπαθούμε να συνέρθουμε από το περιστατικό που μας συνέβη» δηλώνει στην «Πελοπόννησο» 85χρονος συνταξιούχος, τον οποίο το μεσημέρι της Παρασκευής ξυλοκόπησαν και λήστεψαν 8 ανήλικοι Ρομά, στην περιοχή της Πλατείας Ελευθερίας.

Ολα συνέβησαν όταν ο ηλικιωμένος άνδρας -τα στοιχεία του οποίου για την αποφυγή στοχοποίησής του δεν δημοσιοποιούμε- μετέβη στην λαϊκή της γειτονιάς του, για ν΄ αγοράσει πορτοκάλια. Αφού τα προμηθεύτηκε και κινείτο προς το σημείο όπου είχε παρκάρει το ΙΧ του για να επιστρέψει στο σπίτι, λίγο πριν φτάσει, τον περικύκλωσαν νεαρά άτομα, 15χρονα κατά τον ίδιο.

Φαίνεται πως τον παρακολουθήσαν και σε μία απόμερη γωνία βρήκαν την ευκαιρία να του επιτεθούν και στην κυριολεξία να τον… λιανίσουν! Αφού τον χτύπησαν και του έσκισαν τα ρούχα, του πήραν όσα χρήματα είχε στο παντελόνι του και μόνο όταν άκουσαν μια γυναίκα από μακριά να τους φωνάζει ότι έρχεται η Αστυνομία, τότε έγιναν καπνός!

«Ολα αυτά μέρα – μεσημέρι, σε σημείο με κίνηση λόγω λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Με περικύκλωναν οι νεαροί και με βαρούσαν επί πέντε λεπτά. Είχα βάλει τα χέρια στο κεφάλι μου για να μη χτυπήσω χειρότερα. Εχω ταραχτεί πολύ με αυτό που συνέβη» περιέγραψε -έντρομος ακόμα- στην «Π».

Μόλις οι ανήλικοι δράστες εξαφανίστηκαν, κάποιοι περίοικοι που αντιλήφθησαν τι είχε συμβεί, πλησίασαν το θύμα -ο οποίος ήταν σε κακό χάλι- και με τη βοήθεια τους πήγε με τα πόδια στο σπίτι του, όπου τον περιέθαλψε η αναστατωμένη ευλόγως σύζυγός του. Από την περιπέτεια που πέρασε και την ένταση του περοστατικού, είχε σηκώσει υψηλή πίεση, με αποτέλεσμα να κληθεί γιατρός να ελέγξει την υγεία του. Ευτυχώς, πέρα από μερικούς μώλωπες δεν επήλθε κάτι σοβαρότερο και ο παθών, σταδιακά, αναρρώνει.

«Πήρα την αστυνομία αλλά δεν βρήκα κατανόηση»

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει στην «Πελοπόννησο» η σύζυγος του συνταξιούχου, η τοπική Αστυνομία δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της για βοήθεια. Τηλεφώνησε να καταγγείλει το περιστατικό και από εκεί της απάντησαν πως «δεν μπορούν να κάνουν κάτι και πως το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να βρεθεί κάποιος στο Τμήμα και να καταθέσει μήνυση κατ’ αγνώστων»! Η γυναίκα μαρτυρά: «Πήρα για να τους εξηγήσω τι συνέβη και η απάντηση τους ήταν… κι εμείς τι να κάνουμε; Δηλαδή η Αστυνομία δεν μπορούσε να ξεκινήσει έρευνα; Δεν περίμενα ότι δεν θα βρω κατανόηση. Ακόμα είμαστε έντρομοι και προσπαθούμε σιγά – σιγά, απροστάτευτοι, να συνέλθουμε». Αναφέρθηκε και στο γενικότερο πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή των Προσφυγικών της Πάτρα, με πολλούς πολίτες να είναι επιφυλακτικοί να κυκλοφορήσουν μόλις πέφτει το σκοτάδι. «Δυστυχώς, στην περιοχή της Πλατείας Ελευθερίας, τέτοια περιστατικά είναι συχνά και ειδικά νύχτα φοβόμαστε να βγούμε έξω από τα σπίτια μας. Θα πρέπει να γίνει κάτι από την Αστυνομία, όπως το να κάνει περιπολίες για να φοβηθούν οι παραβάτες» ανέφερε.

Καθημερινά τα «πεσίματα» από ανήλικους σε ηλικιωμένους

Το τελευταίο περιστατικό με τον 85χρονο συνταξιούχο είναι ένα ακόμα «επεισόδιο» από τα πολλά που παρατηρούνται τους τελευταίους μήνες από ανήλικους και στην πλειοψηφία τους Ρομά.

Πλέον, είναι καθημερινά τα περιστατικά όπου ανήλικοι δράστες την «πέφτουν» είτε σε ηλικιωμένους είτε σε άλλους ανήλικους για να τους κλέψουν ότι μπορούν και στη συνέχεια γίνονται «καπνός».

Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν και συμμορίες που κάνουν κουμάντο σε συγκεκριμένες περιοχές της Πάτρας και αναζητούν τα κατάλληλα θύματα, ώστε στη συνέχεια να δώσουν οδηγίες στους απο… κάτω για να εφορμήσουν για τη λεία τους. Μία από τις περιοχές όπου τα περιστατικά ληστειών είναι πολύ συχνά είναι και η Πλατεία Ελευθερίας. Οι συγκεκριμένες περιοχές είναι γνωστές στην τοπική ΕΛΑΣ, η οποία «πονοκεφαλιάζει» από την έκταση που έχει πάρει το φαινόμενο και προσπαθεί να βρει λύσεις…

Πηγή: pelop.gr

