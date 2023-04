Κόσμος

Σουδάν - απεγκλωβισμός Ελλήνων: C-130 και C-27J απογειώθηκαν για την Αίγυπτο

Επιχείρηση έχει στηθεί για τον απεγκλωβισμό Ελλήνων και Κυπρίων πολιτών από το εμπόλεμο Σουδάν.

Απογειώθηκαν δύο ελληνικά αεροσκάφη, με προορισμό την Αίγυπτο, αφού στο Σουδάν βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις εκκένωσης ξένων πολιτών.

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, δυο μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 και C-27j απογειώθηκαν με προορισμό την Αίγυπτο, στο πλαίσιο της επιχείρησης απεγκλωβισμού των Ελλήνων πολιτών από το Σουδάν.

Νωρίτερα, ο Νίκος Δένδιας είχε ανακοινώσει τη μεταστάθμευση αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας στην Αίγυπτο, μαζί με στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων σε ετοιμότητα, προκειμένου να μπορούν να συμμετάσχουν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού των Ελλήνων πολιτών στο Σουδάν

Στη δήλωσή του ο ΥΠΕΞ υπογράμμισε πως κύριο μέλημα είναι η ασφάλεια και ο απεγκλωβισμός των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στο Σουδάν και τόνισε η κυβέρνηση παραμένει σε διαρκή συνεργασία με τους εταίρους και τους συμμάχους της προς αυτό τον σκοπό.

Επίσης, σημείωσε πως στον κατάλογο των Ελλήνων πολιτών προς απεγκλωβισμό περιλαμβάνονται και οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακόμη, επισήμανε ότι το υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε συντονισμό με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ για ενδεχόμενη επιχείρηση απεγκλωβισμού των Ευρωπαίων υπηκόων και ανακοίνωσε πως το θέμα θα το θέσει αύριο το πρωί στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο, ως θέμα απόλυτης προτεραιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Δένδιας είχε το απόγευμα της Κυριακής (23/4) τηλεφωνική συνομιλία με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Κολονά. Στο επίκεντρο της συνομιλίας τους βρέθηκε η ασφάλεια των Ελλήνων στο Σουδάν και τον απεγκλωβισμό τους από αυτήν την αφρικανική χώρα.

Διαβεβαίωσε πως το υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε συντονισμό με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ για ενδεχόμενη επιχείρηση απεγκλωβισμού. Το θέμα, ενημέρωσε, θα το θέσει αύριο το πρωί στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο, ως θέμα απόλυτης προτεραιότητας.

Συμμαχικά κράτη, όπως οι ΗΠΑ, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Τουρκία και το Βέλγιο έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρήσεις για να απομακρύνουν τους εγκλωβισμένους πολίτες τους από το Χαρτούμ και άλλες περιοχές του Σουδάν.

