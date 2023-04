Οικονομία

Μύκονος: πολεοδομικές παραβάσεις και πρόστιμο - “μαμούθ” (βίντεο)

Πρόστιμο - "μαμούθ" σε γνωστή επιχείρηση στο νησί των ανέμων. Έρευνα του εισαγγελέα για την εφαρμογή προστίμων. Το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1.

Του Κώστα Τάτση

Σωρεία παραβάσεων και πολεοδομικών αυθαιρεσίων διαπιστώνουν τα ειδικά κλιμάκια στη Μύκονο, τα οποία επέβαλαν πρόστιμα μαμούθ σε ιδιοκτήτη παράνομου κτίσματος.

Πλήθος παραβάσεων πρόστιμα μαμούθ, κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών. Οι επιθεωρητές του υπουργείου περιβάλλοντος έπιασαν δουλειά στην Μύκονο μετά τις καταγγελίες για πολεοδομικές παραβάσεις.

Στον Πάνορμο βεβαιώθηκε πρόστιμο ύψους 33 εκατομμυρίων σε γνωστό εστιατόριο - μπάρ, καθώς ο ιδιοκτήτης φέρεται να έκανε συνεχώς παραβάσεις από το 2017.

Παράνομες κατασκευές δίπλα στον αιγιαλό, αυθαίρετα κτίσματα, μέχρι και μπάζωμα ρέματος. Είναι ορισμενες από τις παραβάσεις που βρήκαν οι ελεγκτές.

Στην Ψαρρού το κλιμάκιο διαπίστωσε να γίνονται εργασίες σε διώροφο, το οποίο είχε υπαχθεί στον νόμο για την τακτοποίηση αυθαιρέτων. Δηλαδή θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί πριν το 2011. Σύμφωνα με τον νέο νόμο οι αρχές έχουν δικαίωμα να το κατεδαφίσουν εάν εντός δέκα ημερών οι ιδιοκτήτες δεν προσκομίσουν την απαιτούμενη οικοδομική άδεια

Ο ΑΝΤ1 προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον δήμαρχο του νησιού των άνεμων για να μας μεταφέρει την γνώμη της τοπικής αυτοδιοίκησης ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό

