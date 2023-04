Αθλητικά

Βόλος - Άρης: έφυγαν νικητές από το “Πανθεσσαλικό” οι Θεσσαλονικείς

Θετικό αποτέλεσμα κατέκτησε στο Πανθεσσαλικό ο Άρης την 5η αγωνιστική της SuperLeague.

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, ο Άρης επικράτησε με 3-0 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, σε αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League. Βλάντιμιρ Νταρίντα (27') και Αμπουμπακάρ Καμαρά (77', 80' πέν.) τα γκολ για την ομάδα του Απόστολου Τερζή, που πήρε την παρθενική της νίκη σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα, κάνοντας σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της 5ης θέσης, αφήνοντας τους Θεσσαλούς 4 βαθμούς μακριά.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ένας μονόλογος των φιλοξενούμενων, οι οποίοι είχαν διαρκώς την μπάλα στα πόδια τους και πίεζαν την εστία του Μάτιτς Κότνικ. Πρώτη, πραγματική απειλή, η φάση του 23ου λεπτού, με τον Λουίς Πάλμα να αποφεύγει υπέροχα δύο αντιπάλους του και να βρίσκει τον Καμαρά, ωστόσο το πλασέ του Μαυριτανού φορ ήταν άστοχο. Τέσσερα λεπτά αργότερα, όμως, από νέα πάσα του Πάλμα, ο Νταρίντα με δυνατό δεξί σουτ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, «έγραψε» το 0-1.

Οι Θεσσαλοί προσπάθησαν να αντιδράσουν, με την κεφαλιά του Ογκνιέν Οζέγκοβιτς, μετά τη σέντρα του Νικολάι Άλχο, να περνάει πάνω από την εστία του Χουλιάν Κουέστα, στο ημίωρο. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με το φάουλ του Πάλμα στο 43', το οποίο με υπερένταση έδιωξε σε κόρνερ ο Κότνικ στην αριστερή του γωνία.

Οι παίκτες του Κώστα Μπράτσου μπήκαν με μεγαλύτερη διάθεση στο δεύτερο ημίχρονο. Τα σουτ των Μίκαελ Τσιρίνος (49') και Οζέγκοβιτς (51') κόντραραν σε αμυνόμενους, αυτό του Μίλος Ντέλετιτς (54') πέρασε πάνω από τα δοκάρια ενώ ο Αρούνα Σι (67') δεν πρόλαβε για εκατοστά την μπαλιά του Ντέλετιτς.

Κι αφού δεν ήρθε η ισοφάριση, ήρθε το δεύτερο γκολ για τον Άρη. Ο Σαλέμ Εμπακατά βρήκε με κάθετη πάσα τον Καμαρά κι ο Μαυριτανός με το εξωτερικό του δεξιού του ποδιού νίκησε τον εξερχόμενο Κότνικ για το 0-2 στο 77'. Δύο λεπτά μετά, ο Ράφαελ Καμάτσο ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον Ζούχα Πίρινεν. Ο Άγγελος Ευαγγέλου έδειξε την άσπρη βούλα, με τον Καμαρά να ευστοχεί για το τελικό 0-3.

Με το «τρίποντο» αυτό, ο Άρης αποσπάστηκε τέσσερις βαθμούς από τον Βόλο στη διεκδίκηση της πέμπτης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του UEFA Europa Conference League και κρατάει στα χέρια του το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν.



Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: Λούνα - Νταρίντα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κότνικ, Άλχο, Πίρινεν, Σιέλης, Τσοκάνης (83' Μεταξάς), Γκάγκι, Μπαριέντος (59' Πιρές), Τσιρίνος, Ντέλετιτς, Οζέγκοβιτς, Λούνα (67' Σι).

ΑΡΗΣ (Απόστολος Τερζής): Κουέστα, Μαζικού, Πίρσμαν, Φαμπιάνο, Οντουμπάτζο (50' Εμπακατά), Ετέμπο, Πάλμα (73' Καμάτσο), Νταμπό, Νταρίντα (86' Χριστοδουλόπουλος), Ιτούρμπε (74' Ματέο Γκαρσία), Καμαρά (86' Γκρέι).

*Μικρή ένταση δημιουργήθηκε μετά το γκολ του Νταρίντα ανάμεσα σε οπαδούς του Βόλου και τους λιγοστούς του Άρη που βρέθηκαν στο Πανθεσσαλικό, με την παρέμβαση του προέδρου της θεσσαλικής ΠΑΕ, Αχιλλέα Μπέου, να είναι καταλυτική.

