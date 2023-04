Κόσμος

Σουδάν: αποχώρησαν οι πρώτοι Έλληνες - η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Συνεχίζεται η δεύτερη φάση της επιχείρησης απεγκλωβισμού Ελλήνων από το Σουδάν.

Η πρώτη ομάδα Ελλήνων πολιτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι δύο τραυματίες, απεγκλωβίστηκε από το Σουδάν, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών.

Στην ανακοίνωση στην οποία προχώρησε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνεται ότι σε συνέχεια και των διαρκών επικοινωνιών του ΥΠΕΞ για τον ασφαλή απεγκλωβισμό των Ελλήνων πολιτών από το Σουδάν, η πρώτη ομάδα Ελλήνων πολιτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι δύο τραυματίες, αποχώρησε από το Σουδάν, με τη βοήθεια της Γαλλίας, και βρίσκεται εν πτήσει με προορισμό το Τζιμπουτί.

Για το γεγονός αυτό ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η διαδικασία και ο συντονισμός με εταίρους στην ΕΕ και συμμάχους για τον απεγκλωβισμό και των υπολοίπων Ελλήνων και των μελών των οικογενειών τους βρίσκονται σε εξέλιξη, επισημαίνεται ακόμη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών:

"Στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης της κατάστασης στο Σουδάν και συντονισμού ενεργειών για τον απεγκλωβισμό Ελλήνων από τη χώρα αυτή, πραγματοποιήθηκαν σήμερα, υπό τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, δύο συσκέψεις της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων, με συμμετοχή της υπηρεσιακής ηγεσίας του ΥΠΕΞ, του Πρέσβη της Ελλάδας στο Κάιρο και του ΓΕΕΘΑ. Η πρώτη έλαβε χώρα το πρωί και η δεύτερη μόλις ολοκληρώθηκε.

Σε συνέχεια και των διαρκών επικοινωνιών του Υπουργού Εξωτερικών για τον ασφαλή απεγκλωβισμό των Ελλήνων πολιτών από το Σουδάν, η πρώτη ομάδα Ελλήνων πολιτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι δύο τραυματίες, αποχώρησε από το Σουδάν, με τη βοήθεια της Γαλλίας, και βρίσκεται εν πτήσει με προορισμό το Τζιμπουτί. Για το γεγονός αυτό ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εκεί ευρίσκονται ήδη η Πρέσβης της Ελλάδας στην Αιθιοπία και ο Επίτιμος Πρόξενος της χώρας μας στο Τζιμπουτί για την υποδοχή των συγκεκριμένων Ελλήνων πολιτών και την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Γαλλίδα ομόλογό του, Catherine Colonna, καθώς και προς την Γαλλίδα Υφυπουργό Εξωτερικών, Κατερίνα Ζαχαροπούλου, για την ουσιαστική βοήθεια της Γαλλίας στην ασφαλή απομάκρυνση των ανωτέρω Ελλήνων από το Σουδάν.

Η διαδικασία και ο συντονισμός με εταίρους στην ΕΕ και συμμάχους για τον απεγκλωβισμό και των υπολοίπων Ελλήνων και των μελών των οικογενειών τους βρίσκονται σε εξέλιξη."

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ το βράδυ της Κυριακής, τα δυο μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 και C-27j που είχαν απογειώθεί με προορισμό την Αίγυπτο, στο πλαίσιο της επιχείρησης απεγκλωβισμού των Ελλήνων πολιτών από το Σουδάν, προσγειώθηκαν σε αεροδρόμιο στη νότια Αίγυπτο.

