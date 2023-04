Κοινωνία

Μενίδι: Μέσω ΑΝΤ1 η καταγγελία 19χρονου για άγριο ξυλοδαρμό (βίντεο)

Την περιπέτεια που βίωσε πέφτοντας θύμα ξυλοδαρμού άνευ λόγου και αιτίας και το «Γολγοθά» του να το καταγγείλει περιγράφει στον ΑΝΤ1 νεαρός.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Τη Δευτέρα του Πάσχα ο 19χρονος βρισκόταν στο σταθμό του τρένου στο Μενίδι όταν δέχθηκε απρόκλητη, όπως λέει, επίθεση από άγνωστους σε αυτός άνδρες.

«Ήταν 5-6 άτομα ηλικίας 30=35 ετών. Κατευθύνονταν προς τα εμένα εγώ επειδή τους είδα να έρχονται προς εμένα άρχισα να φεύγω και με πλησιάζει ένας και με ρωτάει αν έχω τσιγάρα, του λέω ότι δεν είμαι καπνιστής και με ξυλοκόπησε χωρίς λόγο και πήγα να πέσω στις γραμμές του τρένου και κατά σύμπτωση μετά από 10 -15 δευτερόλεπτα πέρασε το τρένο, δηλαδή θα ήταν πιο μοιραία τα πράγματα», περιγράφει στον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, μετά την επίθεση πήγε στο νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Τμήμα ώστε να κάνει μήνυση. Όπως λέει, δεν βρήκε την ανταπόκριση που θα ήθελε.

«Το μόνο που μου είπαν και πριν κάνω τη μήνυση, μου λένε ‘τσάμπα θα κάνεις τη μήνυση, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα’ και απλά νιώθω σαν να είμαι παραμελημένος στο έλεος του Θεού. Αναγκάστηκα κι εγώ να πάρω και να επικοινωνήσω με πιο υψηλά πρόσωπα είτε σε Υπουργούς είτε και με το γραφείο του Πρωθυπουργού και μου είπαν ότι το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι κάποια μήνυση, δεν είδα κάποια ανταπόκριση», συμπληρώνει ο νεαρός.

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν το φόβο που νιώθουν κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων τους.

Μία γυναίκα περιγράφει πως «το πρωί με των έξι παρά το τρένο φοβάσαι πάρα πολύ, νιώθεις ανασφάλεια τρομερή. Δηλαδή κοιτάς δεξιά αριστερά. Πάρα πολλές φορές για κλοπές στο σπίτι μας συνέχεια, δεν υπάρχει αυτό. Μας έχουν μπει μέσα στο σπίτι από τη μπαλκονόπορτα και έχουν πιάσει τη μητέρα μου από εδώ», λέει δείχνοντας το λαιμό της.

Ένας άνδρας λέει: «Προσωπικά εμένα μου έχουν κλέψει το σακίδιό μου και μου έχουν πάρει τα πάντα. Και έκανα τρεις μήνες για να ξαναφτιάξω ταυτότητες, διπλώματα τα κλειδιά μου. Είναι κάτι συνηθισμένο μέσα στο τρένο».

Οι κάτοικοι στις περιοχές της Δυτικής Αττικής ζητούν να γίνουν ενέργειες ώστε να νιώθουν ασφαλείς.

