ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: νίκη “θρίλερ” για τους πράσινους

Με την ένταση καθόλη τη διάρκεια του αγώνα να βρίσκεται στο έπακρο, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία του λεπτά, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 2-1 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για την 5η αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League. «Χρυσή» αλλαγή, σε ένα ακόμη ματς για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ήταν ο Φώτης Ιωαννίδης που κέρδισε και εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι στο πρώτο λεπτό των καθυστεήσεων, διατηρώντας την ομάδα του στην κορυφή της κατάταξης. Νωρίτερα, o Ντάγκλας Αουγκούστο (85'), που είχε και δοκάρι, είχε ισοφαρίσει το γκολ του Μπερνάρ (38’) με το οποίο είχαν προηγηθεί οι φιλοξενούμενοι.

Το παιχνίδι είχε εξαιρετικό ρυθμό από το ξεκίνημά του. Μόλις στο 3’, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς δεν πρόλαβε να βάλει καλά την προβολή, στη σέντρα πάρε-βάλε του Γιάννη Κωνσταντέλια. Στο 11’ ο Αντράζ Σπόραρ, όντας τελικός αποδέκτης εξαιρετικής αντεπίθεσης, απέτυχε να πλασάρει εύστοχα σε τετ-α-τετ με τον Ντόμινικ Κοτάρσκι ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα το… αεροπλανικό του Ζίβκοβιτς σταμάτησε με τις γροθιές σε κόρνερ ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Ο Ιταλός είχε σαφώς πιο εύκολο έργο στο σουτ εκτός περιοχής του Τάισον, στη συμπλήρωση του 21ου λεπτού.

Οι φάσεις συνέχισαν να διαδέχονται η μία την άλλη. Στο 25’ ο Ινγκι Ινγκασον έβαλε σωστά την προβολή προλαβαίνοντας τον Σπόραρ ενώ τέσσερα λεπτά μετά ο Μπρινιόλι πρόλαβε την ύστατη ώρα τον Κωνσταντέλια που είχε σπάσει το τεχνητό οφσάιντ. Εν τέλει, στο 38’ οι «πράσινοι» άνοιξαν το σκορ. Ο Χόρντουρ Μάγκνουσον βρήκε στον κενό χώρο τον Χουάνκαρ που γύρισε από τα αριστερά, ο Σπόραρ έστρωσε στον Μπερνάρ που από το σημείο του πέναλτι νίκησε τον – όρθιο – Κοτάρσκι για το 0-1.

Οι «ασπρόμαυροι» έψαξαν την άμεση απάντηση, αλλά στάθηκαν άτυχοι στο 43’, όταν το μακρινό αριστερό σουτ του Ντάγκλας Αουγκούστο σταμάτησε στη ρίζα της αριστερής δοκού της εστίας του Μπρινιόλι. Παρόμοια εικόνα και στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να περνάει στο ματς τον Αντελίνο Βιεϊρίνια αντί του Λευτέρη Λύρατζη.

Ο Σπόραρ απώλεσε και νέα σπουδαία ευκαιρία στο 48', με τον Κοτάρσκι να νικάει τον Σλοβένο που ήταν αποδέκτης της ωραίας μπαλιάς του Σεμπαστιάν Παλάσιος και το «τριφύλλι» να διαμαρτύρεται για πέναλτι σε χέρι του Γιάννη Κάργα, όμως Ντάνιελ Σίμπερτ και VAR συμφώνησαν να συνεχιστεί το παιχνίδι. Με την πάροδο του χρόνου, ο ΠΑΟΚ ανέβασε τις γραμμές του, αυξάνοντας την πίεση και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να «απαντά» φρεσκάροντας την ομάδα του.

Η κεφαλιά του δραστήριου Τάισον στο 71' δε βρήκε στόχο, με τους φιλοξενούμενους να οπισθοχωρούν όσα καλούσαν τα λεπτά, θέλοντας να διαφυλάξουν το πολύτιμο γι' αυτούς 0-1. Το κατάφεραν ως το 85ο λεπτό... Στο σημείο εκείνο, ο Μπαρτ Σένκεφελντ έδιωξε προ του Μπράντον Τόμας, η μπάλα στρώθηκε στον Αουγκούστο που με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπρινιόλι για το 1-1.

Στο 89', όμως, ο Ευάγγελος Μανούχος (VAR) ειδοποίησε τον Σίμπερτ για πάτημα του Ζίβκοβιτς στον Ιωαννίδη, με τον Γερμανό να καταλογίζει την εσχάτη των ποινών. Ο... παθών ανέλαβε την εκτέλεση και, παρά την εκτίναξη του Κοτάρσκι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-2 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το δράμα συνεχίστηκε στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Αουγκούστο να κερδίζει πέναλτι, αλλά έπειτα από την παρέμβαση του VAR - χρειάστηκαν να τοποθετηθούν οι γραμμές καθώς ήταν οριακή η φάση - το πέναλτι ακυρώθηκε για οφσάιντ του Ινγκασον στο ξεκίνημα της φάσης.

Ο Σίμπερτ, από τα 8 λεπτά καθυστέρησης που είχε δείξει, έφτασε στα 16 για να σφυρίξει για τελευταία φορά, με τον ΠΑΟΚ να πολιορκεί την εστία του Μπρινιόλι, χωρίς όμως να φτάνει στη (δεύτερη) ισοφάριση. Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός έφυγε για δεύτερη φορά στα Play Off και τέταρτη συνολικά φέτος με τους τρεις βαθμούς της νίκης από τη Θεσσαλονίκη και περιμένει το αποτέλεσμα στον Πειραιά για να μάθει αν θα μείνει πρώτος μόνος ή με... παρέα την ΑΕΚ στην κορυφή. Από την άλλη, οι «ασπρόμαυροι» συνεχίζουν στη διεκδίκηση της τρίτης θέσης, έχοντας στο μυαλό τους και τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στην ΑΕΚ.

Διαιτητής: Ντάνιελ Σίμπερτ (Γερμανία)

Κίτρινες: Ντάντας, Κάργας, Τάισον, Ελ Καντουρί, Αουγκούστο - Σάντσες, Κουρμπέλης, Μπερνάρ, Βέρμπιτς, Μάγκνουσον, Κλεϊχέισλερ, Σένκεφελντ.



Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Λύρατζης (46' Βιεϊρίνια), Ινγκασον, Κάργας, Ράφα Σοάρες (74' Ελ Καντουρί), Ντάντας (68' Σβαμπ), Αουγκούστο, Κωνσταντέλιας (83' Μπίσεσβαρ), Τάισον, Α. Ζίβκοβιτς, Ολιβέιρα (73' Τόμας).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Χουάνκαρ, Πέρεθ, Σένκεφελντ, Σπόραρ (70' Ιωαννίδης), Μπερνάρ (81' Βέρμπιτς), Σάντσες (59' Κώτσιρας), Τσέριν (81' Κλέινχεϊσλερ), Κουρμπέλης, Μάγκνουσον, Παλάσιος (59' Μαντσίνι).

