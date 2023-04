Κοινωνία

Μητροκτονία: Τα πρώτα λόγια του 34χρονου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΑΝΤ1 αποκαλύπτει τα πρώτα λόγια του καθ’ομολογίαν μητροκτόνου.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε ο 34χρονος από τη Θεσσαλονίκη που κατηγορείται ότι σκότωσε την ίδια του τη μητέρα. Ο ΑΝΤ1 φέρνει στο φως τα πρώτα του λόγια.

Με χειροπέδες στα χέρια και αμίλητος, πάρα τις επίμονες ερωτήσεις δημοσιογράφων, αποχώρησε από το Δικαστικό Μέγαρο Κατερίνης ο 34χρονος από τη Θεσσαλονίκη, που ομολόγησε ότι σκότωσε την ίδια του τη μητέρα πυροβολώντας την εξ’ επαφής με κυνηγητική καραμπίνα.

Ο 34χρονος σκότωσε την 71χρονη σε ερημική περιοχή στον Κορινό Πιερίας. Οδήγησε 61 χιλιόμετρα με τη νεκρή μητέρα του στο διπλανό κάθισμα, για να καταλήξει έξω από τα κοιμητήρια της Χαλκηδόνας. Ο ΑΝΤ1 αποκαλύπτει όσα φέρεται να είπε μετά σύλληψη του.

«Εγώ τη σκότωσα. Είμαι ακόμα σοκαρισμένος. Αυτές τις 20 ημέρες προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω τι έχει γίνει. Τον λόγο που το έκανα θα τον πω στην ανακρίτρια», ήταν τα λόγια του.

Ο καθ’ ομολογίαν μητροκτόνος, παρότι φαινόταν σε άσχημη κατάσταση, δεν συνεργάστηκε εξ’ αρχής με τις αρχές. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην πολυκατοικία στην περιοχή του Φαλήρου στη Θεσσαλονίκη, έδωσε ψεύτικα στοιχεία.

Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 ένοικος της πολυκατοικίας που βοήθησε στη σύλληψη του 34χρονου, ο καθ’ομολογίαν δράστης, «είπε ότι ήταν επίσκεψη σε κάποιο σπίτι δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Μιλούσε στο κινητό, είπε ότι είναι άστεγος του είπα δεν γίνεται να είσαι άστεγος με κινητό αφής, τον σταμάτησα εδώ πέρα και καλέσαμε την αστυνομία. Προσπάθησε να φύγει αλλά τον κράτησα».

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν σημάδια διάρρηξης σε κανένα από τα διαμερίσματα, τον πίεσαν και τελικά τους έδωσε την πραγματική του ταυτότητα. Τότε αντιλήφθηκαν ότι είχαν μπροστά τους τον μητροκτόνο που αναζητούνταν εδώ και 20 ημέρες. Του πέρασαν χειροπέδες, τον έβαλαν στο περιπολικό και τότε φέρεται να είπε

Ο 34χρονος αναμένεται δώσει περισσότερες εξηγήσεις την Τρίτη ημέρα για την οποία έλαβε προθεσμία να απολογηθεί ενώπιον του Ανακριτή.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο – Ακράτα: “Βουτιά” αυτοκινήτου σε γκρεμό 70 μέτρων

Πλαταμώνας: 19χρονος ο νεκρός στο τροχαίο με λεωφορείο και δύο ΙΧ (εικόνες)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ομογενής τραυματίστηκε στο Μπαχμούντ (βίντεο)