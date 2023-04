Κόσμος

Ουκρανία: Μάχες στην ξηρά, επίθεση με drones στην Μαύρη Θάλασσα

Τι υποστηρίζει αξιωματούχος για την επίθεση που φέρεται να απώθησε ο ρωσικός στόλος. Ανελέητο σφυροκόπημα σε Αβντιίβκα και Μπαχμούτ.

Ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας απώθησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα επίθεση με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USVs) στο λιμάνι της Σεβαστούπολης, στη χερσόνησο της Κριμαίας, ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της πόλης μέσω ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης.

«Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, ένα τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας καταστράφηκε (...) το δεύτερο εξερράγη μόνο του», ανέφερε ο κυβερνήτης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ μέσω της πλατφόρμας Telegram. «Τώρα η πόλη είναι ήσυχη», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως δεν αναφέρθηκαν ζημιές.

Η Σεβαστούπολη, όπως και η υπόλοιπη χερσόνησος της Κριμαίας, προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, κάτι που η διεθνής κοινότητα δεν αναγνωρίζει.

Δεν έχει υπάρξει αντίδραση από τις αρχές της Ουκρανίας. Το Κίεβο σπανίως αναλαμβάνει δημόσια την ευθύνη για επιθέσεις στη Ρωσία ή σε ουκρανικές περιοχές που ελέγχουν τα ρωσικά στρατεύματα.

Οι μάχες συνεχίζονται σε Αβντιίβκα και Μπαχμούτ

Ρωσικά στρατεύματα εξαπέλυσαν δεκάδες επιθέσεις εναντίον των πόλεων Αβντιίβκα και Μπαχμούτ (ανατολικά) χθες Κυριακή, ανακοίνωσε το ουκρανικό γενικό επιτελείο.

Ανέφερε πως αποκρούστηκαν 45 επιθέσεις και καταφέρθηκαν απώλειες στον εχθρό στις δυο πόλεις. Αρκετές επιθέσεις αναφέρθηκαν επίσης στη Μαρίνκα.

Από την άλλη, ρώσοι αξιωματικοί έκαναν λόγο για επανειλημμένα πλήγματα του ουκρανικού πυροβολικού εναντίον της πόλης Ντονιέτσκ. Η πόλη υπέστη τουλάχιστον πέντε βομβαρδισμούς από το ουκρανικό πυροβολικό, ανέφερε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Το ρωσικό πυροβολικό από την πλευρά του έπληξε τομείς της Χερσώνας –στα τμήματά της που ελέγχονται από τον ουκρανικό στρατό– χθες. Σύμφωνα με το γενικό επιτελείο, 35 χωριά επλήγησαν από τα ρωσικά πυροβόλα.

Πάντα κατά το Κίεβο, οι γραμμές του μετώπου έμειναν αμετάβλητες.

