Δίκη Άλκη Καμπανού: απολογούνται οι 12 κατηγορούμενοι

Οι απολογίες των 12 κατηγορουμένων αναμένεται να ξεκινήσουν μετά την εξέταση τεχνικού, που «κλείνει» τον κατάλογο των μαρτύρων υπεράσπισης.

Σήμερα πιθανόν να ξεκινήσουν στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης οι απολογίες των 12 κατηγορούμενων για τη δολοφονία, με οπαδικά κίνητρα, του 19χρονου Άλκη Καμπανού και τον τραυματισμό των δύο φίλων του, τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου 2022, στην περιοχή της Χαριλάου.

Μετά από διακοπή δύο εβδομάδων λόγω Πάσχα, η δίκη είναι προγραμματισμένο να συνεχιστεί σήμερα με την εξέταση ενός τεχνικού, ο οποίος «κλείνει» τον κατάλογο των μαρτύρων υπεράσπισης. Πρόκειται για μάρτυρα που καταθέτει για λογαριασμού του τελευταίου κατηγορούμενου.

Στη συνέχεια, τη «σκυτάλη» θα πάρουν οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι (ηλικίας 21 έως 26 ετών) και ήδη προσωρινά κρατούμενοι, που θα κληθούν ένας ένας να απολογηθούν. Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να συνεχιστεί και στις επόμενες συνεδριάσεις του δικαστηρίου, μέσα στην εβδομάδα.

Μέχρι στιγμής ουδείς εκ των 12 κατηγορούμενων παραδέχθηκε ότι χτύπησε τον Άλκη, παρότι όλοι ομολόγησαν (στις αρχικές τους τοποθετήσεις κατά την έναρξη της δίκης, πριν από τρεις μήνες) ότι ήταν παρόντες στο αιματηρό επεισόδιο.

Πριν από τη διακοπή είχαν εξεταστεί ως μάρτυρες υπεράσπισης τρεις ιατροδικαστές (Κ. Αποστολίδου, Γρ. Λέων και Δημ. Γαλεντέρης), οι οποίοι αναφερόμενοι στα συμπεράσματά τους από την πραγματογνωμοσύνη που διενήργησαν, μελετώντας την ιατροδικαστική έκθεση και φωτογραφίες της δικογραφίας, υποστήριξαν ότι ο θάνατος του 19χρονου προήλθε από το χτύπημα στη μηριαία αρτηρία.

Μέσω των δικών τους συμπερασμάτων επιχείρησαν για λογαριασμό των εντολέων τους να αντικρούσουν τα ευρήματα της συναδέλφου τους Λήδας Κοβάτση, η οποία υπέγραψε την ιατροδικαστική έκθεση, κάνοντας λόγο για θάνατο που προήλθε από τη συρροή κακώσεων στα κάτω άκρα και το κεφάλι.

Αντιδρώντας στο περιεχόμενο των καταθέσεων των τριών ιατροδικαστών – τεχνικών συμβούλων, οι γονείς του Άλκη κατέθεσαν, διά του συνηγόρου τους, μήνυση εναντίον τους για ψευδή κατάθεση και απάτη ενώπιον δικαστηρίου.

