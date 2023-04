Κοινωνία

Περιστέρι: τους ρώτησαν τι ομάδα είναι και τους χτύπησαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αφού χτύπησαν τους δύο νεαρούς, τους έκλεψαν τα κινητά τηλέφωνα.

Ένα ακόμη περιστατικό βίας, έλαβε χώρα αυτή τη φορά σε κεντρικό σημείο στο Περιστέρι.

Πιο συγκεκριμένα, περί της 9:15 το βράδυ της Κυριακής, δύο νεαροί, ηλικίας 17 και 18 χρόνων, δέχτηκαν επίθεση από τρία άτομα.

Οι τρεις θύτες που φορούσαν κουκούλες, πλησίασαν έναν 17χρονο και έναν 18χρονο στην Πλατεία Περιστερίου και τους ρώτησαν τί ομάδα είναι. Οι νεαροί είπαν ότι δεν ασχολούνται και στη συνέχεια οι δράστες τους γρονθοκόπησαν στα κεφάλια, τους έκλεψαν τα κινητά και εξαφανίστηκαν.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ειδήσεις σήμερα:

Αιόλου: Φωτιά σε ακατοίκητο κτήριο (βίντεο)

ΑΑΔΕ - Φορολογικές δηλώσεις: Επιστροφή φόρου χωρίς συμψηφισμό ΕΝΦΙΑ

Ελληνική Λύση - Μυλωνάκης: Ο Βελόπουλος είναι απατεώνας, να γίνει έλεγχος στο κόμμα (βίντεο)