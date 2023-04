Κοινωνία

Έκγλημα στα Γλυκά Νερά: τρίτη διακοπή στην δίκη

Ο κατηγορούμενος πιλότος, ζήτησε να μην οριστεί η συνεδρίαση την περίοδο των πανελληνίων εξετάσεων, στις οποίες σκοπεύει να συμμετέχει.

Για τρίτη φορά οδηγήθηκε σε διακοπή, για τις 8 Μαΐου, η δίκη ενώπιον του ΜΟΕ του Μπάμπη Αναγνωστοπουλου για τη δολοφονία της Κάρολαϊν Κράουτς και τη θανάτωση της σκυλίτσας της στη μεζονέτα τους στα Γλυκά Νερά.

Με την έναρξη της σημερινής διαδικασίας ο κατηγορούμενος ζήτησε τον λόγο και είπε: «Να σας ενημερώσω ότι ο συνήγορος μου δεν μπορεί να παραστεί λόγω προβλήματος υγείας».

Το δικαστήριο ενημερώθηκε από συνεργάτιδα του γραφείου του συνηγόρου Αλεξάνδρου Παπαϊωαννίδη ότι ο δικηγόρος έχει πρόβλημα υγείας και προσκόμισε έγγραφα από κλινική στην όποια εισήχθη την Παρασκευή.

Ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε τη διακοπή της δίκης με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο να ζητά να μην οριστεί η συνεδρίαση την περίοδο των πανελληνίων εξετάσεων, στις οποίες σκοπεύει να συμμετέχει.

