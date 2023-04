ΗΠΑ: κινητήρας αεροσκάφους πιάνει φωτιά στον αέρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον τρόμο, έζησαν δεκάδες επιβάτες πτήσης στις ΗΠΑ, όταν ο κινητήρας του αεροσκάφους τυλίχθηκε στις φλόγες.

Θρίλερ στον αέρα όταν τουρμπίνα αεροπλάνου τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια πτήσης στις ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, αεροπλάνο της American Airlines αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο Κολόμπους του Οχάιο, το πρωί της Κυριακής, όταν φωτιά που ξέσπασε στον κινητήρα.

Το Boeing 737 είχε αναχωρήσει από το Κολόμπους για το Φοίνιξ της Αριζόνα, όταν το πλήρωμα, γύρω στις 8 το πρωί (τοπική ώρα), δήλωσε ότι το αεροσκάφος παρουσίασε προβλήματα στον κινητήρα.

Το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι η πυρκαγιά να προκλήθηκε από πτηνό που μπήκε στην τουρμπίνα λίγο μετά την απογείωση, με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά.

Το αεροπλάνο επέστρεψε με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο Κολόμπους «λόγω μηχανικού προβλήματος», όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η American Airlines.

Η ανακοίνωση της εταιρείας, αναφέρει ακόμη: «Το αεροσκάφος τέθηκε εκτός λειτουργίας για συντήρηση και το προσωπκό μας εργάζεται ώστε οι επιβάτες να φθάσουν με ασφάλεια στον προορισμό τους, στο Φοίνιξ».

A video uploaded to social media showed flames coming from the engine of an American Airlines plane after a bird apparently struck the engine shortly after it took off from the airport in Columbus, Ohio pic.twitter.com/l7DvZtSZ46