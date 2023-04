Τοπικά Νέα

Λαμία: τον βρήκαν νεκρό την ημέρα της γιορτής του

Τον άτυχο άνδρα, βρήκαν νεκρό στο κρεβάτι του. Συγγενής του προσπαθούσε να επικοινωνήσει για μέρες και κάλεσε τις Αρχές.

Ένα τραγικό περιστατικό είδε το φως της δημοσιότητας, στη Λαμία, όταν νεκρός βρέθηκε στο κρεβάτι του σπιτιού του ένας 64χρονος, ανήμερα της ονομαστικής του γιορτής.

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε χωρίς σημάδια ζωής στο κρεβάτι του και ενώ πριν ηλικιωμένος συγγενής του είχε τηλεφωνήσει στην αστυνομία, καθώς τον έψαχνε μέρες και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του.

Το τραγικό γεγονός μάλιστα αποκαλύφθηκε ανήμερα της ονομαστικής του εορτής.

Ο 64χρονος σύμφωνα με το συγγενικό του περιβάλλον αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ωστόσο φως στα αίτια που έκοψαν απότομα τη ζωή του θα ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή που παραγγέλθηκε από το ΑΤ Λαμίας το οποίο ανέλαβε την υπόθεση.

