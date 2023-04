Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Τα λάθη και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Διάβασέ μου το...

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

«Η Σελήνη που δείχνει τα παροδικά γεγονότα είναι λίγο απατηλή», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, την Δευτέρα.

Η αστρολόγος προσέθεσε ότι υπάρχει και «ο Ποσειδώνας που δείχνει λαθεμένες καταστάσεις».

Ακόμη, η Λίτσα Πατέρα αναφέρθηκε στην παρουσία του Δία, που όπως είπε, προσπαθεί να ισορροπήσει τα πράγματα.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της τον Γιώργο Λιάγκα, καθώς η Μαρία Κορινθίου απουσιάζει από την εκπομπή, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





