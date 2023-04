Life

“Ζήσε αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη: τι θα δούμε την Δευτέρα (βίντεο)

Η Σοφία Αλιμπέρτη μοιράζεται μαζί μας, καθημερινά στις 16:00, το motto της ζωής της: «Ζήσε αλλιώς». Πάρτε μία "γεύση" από το επεισόδιο της Δευτέρας.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας. Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Σκέφτεσαι να κάνεις μεσοθεραπεία; Η Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος Παναγιώτα Ρήγα εξηγεί στη Σοφία Αλιμπέρτη τα οφέλη της μεσοθεραπείας στο πρόσωπο και το σώμα αλλά και τα αποτελέσματα που έχει στη βελτίωση των ουλών και στα σημάδια ακμής.

Πάλι έχεις πονοκέφαλο; Ο νευρολόγος Μιχάλης Βικελής μάς εξηγεί τι πυροδοτεί τις ημικρανίες και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε.

Γνωρίζουμε ένα ζευγάρι που έκανε πράξη το «Ζήσε Αλλιώς». Η Γιούλη Ατματζίδη και ο Παναγιώτης Βουσκουδάκης έχασαν συνολικά 150 κιλά και μοιράζονται την εμπειρία τους μαζί μας.

Ώρα για δίαιτα; Ο Κωνσταντίνος Ξένος μάς ενημερώνει για όσα πρέπει να ξέρουμε για τη δίαιτα Keto που επιλέγουν πολλοί διάσημοι, για το τι μπορούμε να φάμε και τι αλλάζει στο σώμα μας όταν ξεκινήσουμε κετογονική διατροφή.

Τι κάνουμε όταν ξυπνάμε και έχει κλείσει η φωνή μας; Ο Κωνσταντίνος Δέδες λύνει απορίες για θέματα που προκύπτουν στην καθημερινότητα όλων μας.

Δείτε το trailer:

