Εκλογές - Σκέρτσος για ντιμπέιτ: Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει συνεργασία, αλλά όχι διάλογο με άλλα κόμματα

Τι δήλωσε στην πρώτη του ενημέρωση πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Άκης Σκέρτσος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άκης Σκέρτσος, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ερωτώμενος για τις δηλώσεις του κ. Βελόπουλου, διέψευσε ότι υπάρχει προοπτική συνεργασίας της ΝΔ με βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, είπε ότι δεν παρεμβαίνει στα εσωτερικά άλλων κομμάτων και ξεκαθάρισε επίσης ότι η ΝΔ δεν πρόκειται να συνεργαστεί με το συγκεκριμένο κόμμα.

Σχολιάζοντας τα περί "σχεδίου αποστασίας" που υποστηρίζει ο κ. Βελόπουλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι τα εσωτερικά προβλήματα άλλων κομμάτων δείχνουν και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν τυχόν κυβερνήσεις συνεργασίας με μικρότερα κόμματα.

Αναφερόμενος στην "επενδυτική βαθμίδα" είπε ότι οι εξελίξεις θα υπάρξουν την μετεκλογική περίοδο και η απόκτησή της είναι συνάρτηση της σταθερότητας στη χώρα και της συνέχισης της ίδιας οικονομικής πολιτικής μετά τις εκλογές που θα βγάλουν μια σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ο κ. Σκέρτσος είπε ότι η κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας είναι θέμα εθνικής σημασίας, και μείζον λόγος για εκλογές αφού- όπως είπε- σημαίνει ότι θα ξεκλειδώσουν κεφάλαια που σήμερα δεν βλέπουν την επενδυτική βαθμίδα.

Αναφερόμενος στο ντιμπέιτ των πολιτικών αρχηγών είπε σίγουρα θα γίνει ένα μέχρι τις 21 Μαΐου με τους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ να εξηγήσει "την ανακολουθία της στάσης του που θέλει κυβερνήσεις συνεργασίας αλλά όχι ντιμπέιτ με άλλα κόμματα". Όπως είπε "πρέπει να γίνει ντιμπέιτ με τα κόμματα που μετέχουν στη Βουλή" και αυτό αφορά την ψήφο της πρώτης κάλπης.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη μείωση προστίμων σε επιχείρηση είπε ότι το θέμα το χειρίζεται η ανεξάρτητη φορολογική διοίκηση, επισημαίνοντας ότι η σχετική απόφαση στηρίχθηκε πάνω σε νόμο του ΣΥΡΙΖΑ.

Σχετικά με το τουρκικό πλοίο που όπως είπε ο κ. Ερντογάν θα σταλεί στη Σμύρνη, ο κ. Σκέρτσος εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στο αξιόμαχο και την ηγεσία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε συνέντευξη του κ. Τσίπρα στην οποία ανέφερε ότι τα κόμματα άλλα λένε προεκλογικά για τις συνεργασίες και στη συνέχεια επανακαθορίζουν τη στάση τους, λέγοντας ότι είναι εφικτό το σενάριο συνεργασίας με τον κ. Βαρουφάκη "που θέλει να ανατινάξει τις τράπεζες" ενώ είπε ότι πρέπει να απασχολήσουν τα θέματα αυτά, τους εταίρους αυτού του σχήματος.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις με την κάθοδο ή μη στις εκλογές του κόμματος Κασιδιάρη, ο κ. Σκέρτσος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπερψήφισε "τη μόνη λύση που μπορεί να βάλει φρένο σε μια εγκληματική οργάνωση που καμώνεται το κόμμα" και κάλεσε τους πολίτες να κρίνουν "ποιος είναι απέναντι σε αυτά τα μορφώματα".

"Και μόνο το γεγονός ότι φαίνεται να μην κατεβαίνει στο εκλογές το κόμμα του Κασιδιάρη δείχνει την επιτυχία της ρύθμισης που κάναμε. Αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ρύθμισης, τότε οποιοδήποτε άλλο κόμμα μπορεί να κατέβει στις εκλογές, δεν τίθεται θέμα. Εάν είναι υποψήφιος ο Κασιδιάρης τίθεται θέμα. Αν συμμετέχουν καταδικασμένα στελέχη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση τίθεται ζήτημα". Επίσης για το άρθρο του πρώην προέδρου του ΣτΕ Σωτήρη Ρίζου σχετικά με τη συνταγματικότητα της απόφασης για το κόμμα Κασιδιάρη είπε ότι "δεν έχουμε κάποιο σχόλιο για του άρθρο".

Αναφερόμενος στις καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ για τις δημοσκοπήσεις παρέπεμψε στο ΣΕΔΕΑ λέγοντας ότι είναι εύλογο όταν αμφισβητείται η εγκυρότητα των δημοσκοπήσεων το αρμόδιο όργανο που εκπροσωπεί τις εταιρείες, να τοποθετηθεί για το θέμα.

"Προκαλεί μεγάλη έκπληξη που ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να βγουν στη δημοσιότητα τα αστάθμητα δεδομένα, γιατί είναι χειρότερα αυτά" είπε ο κ. Σκέρτσος.

Είπε ακόμη ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ένα πρόγραμμα εθνικά ωφέλιμο και αναγκαίο που αντλεί ιδέες και από άλλους χώρους, και οι πολιτικές της έχουν αντίκρισμα και σε ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. "Είναι στην κρίση τους εάν θα εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ ή τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αυτοδυναμία της ΝΔ" είπε ο κ. Σκέρτσος.

Σε σχετική ερώτηση εξέφρασε την ανησυχία του για την αυξανόμενη βία των ανηλίκων που είναι φαινόμενο που αφορά όλο τον κόσμο και όχι μόνο την Ελλάδα όπως είπε και προσέθεσε ότι η κυβέρνηση ψήφισε μέτρα για την αντιμετώπιση του μπούλινγκ στα σχολεία και αλλού, και μεταξύ άλλων θέσπισε μηχανισμούς και εργαλεία διαχείρισης των προβλημάτων, ενώ τόνισε ότι υπάρχει σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των ανηλίκων.

Ερωτώμενος για το εάν υπάρξει όνομα από το ΠΑΣΟΚ στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ, είπε ότι θα πρέπει να περιμένουμε να γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό εντός της εβδομάδας. Ο ίδιος ο κ. Σκέρτσος, όπως είπε, δεν θα είναι υποψήφιος.

Για το πόρισμα σχετικά με την τραγωδία στα Τέμπη είπε ότι είναι επιβεβαίωση αυτού που είπε η κυβέρνηση ότι δεν θα υπάρξει καμία συγκάλυψη και κατηγόρησε την αντιπολίτευση λέγοντας ότι "έλεγε ότι θέλει να τα κουκουλώσει η κυβέρνηση και τώρα επικαλείται το πόρισμα".

Σχετικά με τους Ομογενείς είπε ότι θα ψηφίσουν 25 χιλιάδες Έλληνες στο εξωτερικό, σε 100 σημεία σε όλο τον κόσμο, στις 20 Μαίου.

Απέκλεισε το ενδεχόμενο αποστολής ελληνικών δυνάμεων στο Σουδάν και είπε ότι "συνεργαζόμαστε με τις άλλες χώρες"

Τέλος για το θέμα της ψήφου των νέων στον τόπο θερινής εργασίας όπως ζητά η αντιπολίτευση, είπε ότι τόσο στο δημοψήφισμα του 2015 και στις εκλογές του 2019 που έγιναν το καλοκαίρι δεν δόθηκε αυτό το δικαίωμα σε εργαζόμενους νέους. "Εμάς μας ενδιαφέρει η τύχη και η προοπτική των νέων και γι αυτό δουλεύουμε" κατέληξε ο κ. Σκέρτσος στην πρώτη του επίσημη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Πόπης Τσαπανίδου

Στις δηλώσεις του Άκη Σκέρτσου, απάντησε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου. Αναλυτικά αναφέρει η ανακοίνωση:



"Ο κ. Σκέρτσος επιβεβαίωσε σήμερα αυτό που από χθες είχαμε προβλέψει. Ότι ο κ. Μητσοτάκης για άλλη μια φορά το βάζει στα πόδια από την τηλεοπτική αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα.



Είναι προφανές ότι ο κ. Μητσοτάκης, που λέει συνεχώς ότι το δίλημμα των εκλογών είναι "Μητσοτάκης ή Τσίπρας", φοβάται τη σύγκριση με τον Αλέξη Τσίπρα. Οι πολίτες όμως έχουν βγάλει ήδη τα συμπεράσματά τους.



Τέλος, την χώρα διεθνώς την έχει πλήξει πολλαπλώς η κυβέρνηση των παράνομων παρακολουθήσεων και της καταρράκωσης του κράτους δικαίου. Δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, αλλά τα δεκάδες δημοσιεύματα και πρωτοσέλιδα του διεθνούς Τύπου. Αν ο κ. Σκέρτσος είναι περήφανος γι' αυτά είναι δικαίωμά του, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων αισθάνεται ντροπή.



Όσο για τις δηλώσεις, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία είναι "εθνική, δημοκρατική και ηθική εξαίρεση", σε εκπρόσωπο ενός "Τραμπ" παραπέμπουν και όχι μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατικής κυβέρνησης."

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι μόνιμα προσανατολισμένοι σε μια αυτοαναφορική μάχη για την προσωπική τους πολιτική επιβίωση. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είναι θετικό στη διεξαγωγή debate με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων, που εκπροσωπούνται στο ελληνικό κοινοβούλιο, προκειμένου οι πολίτες να συγκρίνουν προγραμματικές θέσεις και προτάσεις».

