Καλλιθέα: αιματηρή απόπειρα ληστείας σε βενζινάδικο

Πολίτες ακινητοποίησαν τον δράστη που μαχαίρωσε τον υπάλληλο του πρατηρίου καυσίμων.

Υπολόγιζε "χωρίς τον ξενοδόχο" ένας άνδρας που αποπειράθηκε να ληστέψει πρατήριο καυσίμων στην περιοχή της Καλλιθέας.

Το συμβάν, συνέβη στις 10:30 το βράδυ, σε βενζινάδικο στη Θησέως και Λαμπράκη στην Καλλιθέα με έναν 37χρονο να προσπαθεί να το ληστέψει.

Ο δράστης, μαχαίρωσε τον Πακιστανό υπάλληλο και έγινε αντιληπτός από περίοικους οι οποίοι τον ακινητοποίησαν με τη χρήση βίας, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι, μέχρι να τον συλλάβει η Αστυνομία.

Τόσο ο δράστης όσο και το θύμα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή των Πρώτων Βοηθειών, ενώ η Ασφάλεια διενεργεί έρευνα για να διαπιστώσει αν ο δράστης είναι υπεύθυνος και για τυχόν άλλες παρόμοιες πράξεις.

