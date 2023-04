Κοινωνία

Ναρκωτικά: “Χρυσή μπάζα” διακινητή - Επεισοδιακή η σύλληψη του (εικόνες)

Πως ο νεαρός προσπάθησε να εμποδίσει τους αστυνομικούς να τον συλλάβουν. Μια περιουσία βρέθηκε σε έρευνα στο σπίτι του

Στην σύλληψη ενός 22χρονου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στους Αμπελόκηπους προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Ακόμη, συνελήφθη ένας 23χρονος για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 537 γραμμάρια κάνναβης και 36.010 ευρώ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, απογευματινές ώρες της 22-4-2023 από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) στους Αμπελόκηπους, 2 ημεδαποί, 22 και 23 ετών, -κατά περίπτωση- για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, απείθεια και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν τους ανωτέρω κατά τη διάρκεια συναλλαγής και στη θέα τους τράπηκαν σε φυγή προς αντίθετες κατευθύνσεις.

Οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν, ενώ ο 22χρονος προκειμένου να ματαιώσει τη σύλληψη του έσπρωξε την υπηρεσιακή μοτοσυκλέτα προκαλώντας της φθορές.

Κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν στην κατοχή του 22χρονου -4,7- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και το χρηματικό ποσό των -400- ευρώ και στην κατοχή του 23χρονου -3,6- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Αμφότεροι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Μετά από έρευνα στην οικία του 22χρονου στο Γουδί, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

510,3 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

18,2 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα»,

2,4 γραμμ. κοκαΐνης,

2 ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών και

το χρηματικό ποσό των 35.610 ευρώ

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

