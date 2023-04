Κοινωνία

Τέμπη: Πότε αναμένεται η απόφαση για την προσωρινή κράτηση του επιθεωρητή

Τι δήλωσε ο συνήγορος του επιθεωρητή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Σύμβούλιο Εφετών.

Ολοκληρώθηκε σήμερα το μεσημέρι το Συμβούλιο Εφετών που συνεδρίασε για να εξετάσει το αίτημα άρσης της προσωρινής κράτησης του επιθεωρητή του ΟΣΕ.

Η απόφαση αναμένεται να βγει μέσα στην εβδομάδα.

Οπως δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο συνήγορος του επιθεωρητή, κ. Ιωάννης Γλύκας, ο πελάτης του είναι «άδικα στη φυλακή».

Ο κ. Γλύκας τόνισε επίσης ότι διαφωνούν «ριζικά» με τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, κ. Σταμάτη Δασκαλόπουλο, ο οποίος είναι αντίθετος με την αποφυλάκιση του επιθεωρητή.

Θυμίζουμε ότι η προφυλάκιση του επιθεωρητή έγινε, μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας στις 31 Μαρτίου, με τη σύμφωνη γνώμη του ανακριτή κ. Σωτήρη Μπακαίμη και του κ. Δασκαλόπουλου.

Πηγή: larissanet.gr

