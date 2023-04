Κοινωνία

Ασέλγεια σε αθλήτριες: Αναίρεση της αποφυλάκισης προπονητή ζητεί η αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Ο πρώην προπονητής που αποφυλακίστηκε πρόσφατα είχε καταδικαστεί σε πάνω από 400 χρόνια κάθειρξη.

Η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αδαμαντία Οικονόμου άσκησε αναίρεση στο βούλευμα με το οποίο αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο 59χρονος πρώην προπονητής ο οποίος ενώ έχει καταδικαστεί σε 401 χρόνια κάθειρξη το 2011, για ασέλγεια σε βάρος 36 ανήλικων παιδιών, αποφυλακίστηκε στα 12,5 χρόνια.

Η κυρία Οικονόμου ζητά την αναίρεση του επίμαχου βουλεύματος, καθώς δεν έχει την απαιτούμενη από το Σύνταγμα και την ποινική νομοθεσία πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Κατόπιν αυτού, το Ποινικό Τμήμα θα αποφανθεί εάν ο 59χρονος θα παραμείνει ελεύθερος ή όχι.

Ο 59χρονος, είχε καταδικαστεί από το Πρωτοδικείο και από το Εφετείο για κατάχρηση σε ασέλγεια, απόπειρα κατάχρησης σε ασέλγεια και βιασμούς σε βάρος 36 ανήλικών αθλητών.

Υπενθυμίζεται ότι ο 59χρονος είχε αποφυλακιστεί και πάλι τον Απρίλιο του 2020, αλλά παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί και μετά από εισαγγελική παραγγελία επέστρεψε στις φυλακές.

Ο πρώην προπονητής εξέτιε την ποινή του στις φυλακές Γρεβενών και αποφυλακίστηκε τον Απρίλιο του 2020, αφού είχε εκτίσει μόνο 7 χρόνια και 10 μήνες και 25 μέρες της ποινής του. Η αποφυλάκισή του τότε είχε γίνει υπό τους περαστικούς όρους ότι δεν θα απομακρυνόταν από την περιοχή τού Δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης που είχε δηλώσει ως τόπο διαμονής και ότι θα εμφανιζόταν κάθε μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς. Επίσης, του είχε απαγορευθεί να εμφανίζεται στην περιοχή του Ρεθύμνου, όπως και του είχε απαγορευθεί η έξοδος από τη χώρα. Λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή του ο 59χρονος συνελήφθη με εντολή του εισαγγελέα Γρεβενών για παραβίαση ενός εκ των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί. Οδηγήθηκε και πάλι στις φυλακές, της Τριπόλεως αυτή τη φορά, με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο έκρινε ότι αφενός υπήρξε σκόπιμη παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί και αφετέρου η αποφυλάκισή του δεν πληρούσε τα ουσιαστικά- κοινωνικά κριτήρια που θέτει ο νόμος.

Από τις φυλακές της Τρίπολης υπέβαλε νέα, δεύτερη αίτηση αποφυλάκισης πριν ένα έτος. Η αίτησή του απορρίφθηκε στις αρχές του 2022 από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ναυπλίου. Στην συνέχεια άσκησε έφεση η οποία, με οριακή πλειοψηφία (με ψήφους 2 προς 1), έγινε δεκτή από το Συμβούλιο Εφετών Ναυπλίου και αφού είχε εκτίσει τα 3/5 της ποινής του, αποφυλακίστηκε με βούλευμα και του τέθηκαν περιοριστικοί όροι. Στη συνέχεια ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος, ζήτησε από την Εισαγγελία Εφετών Ναυπλίου το βούλευμα, με το οποίο ο 59χρονος βρέθηκε εκτός φυλακής.

