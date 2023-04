Κοινωνία

Πειραιάς - διάρρηξη: Τους “έπιασαν στα πράσα” οι αστυνομικοί την ώρα που έμπαιναν σε μονοκατοικία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι βρέθηκε στην κατοχή των δραστών.

Δύο άνδρες ηλικίας 26 και 30 ετών, κατηγορούμενοι ως μέλη συμμορίας, για διακεκριμένη κλοπή και βία κατά υπαλλήλων, συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν, βραδινές ώρες της 22-4-2023, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης, 2 ημεδαποί ηλικίας 26 και 30 ετών, κατηγορούμενοι ως μέλη συμμορίας, για διακεκριμένη κλοπή και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 22-4-2023 οι κατηγορούμενοι, από κοινού με έτερο άτομο το οποίο αναζητείται, παραβιάζοντας παράθυρο, εισήλθαν σε οικία στον Πειραιά από όπου αφαίρεσαν 7 ρολόγια, κινητό τηλέφωνο και διάφορα τιμαλφή, τα οποία έκρυψαν σε ένα ζευγάρι κάλτσες.

Λίγο αργότερα, αφού αναρριχήθηκαν σε ταράτσα μονοκατοικίας αποπειράθηκαν να εισέλθουν εντός αυτής, όταν εντοπίστηκαν από ανωτέρω αστυνομικούς και ακινητοποιήθηκαν.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα κλοπιμαία από την προηγούμενη κλοπή. Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Δημοτικού Θεάτρου, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Ασέλγεια σε 4χρονο: Αγρίνιο: Εφτά χρόνια κάθειρξη στον 28χρονο ποδοσφαιριστή

Ναρκωτικά: “Χρυσή μπάζα” διακινητή - Επεισοδιακή η σύλληψη του (εικόνες)

ΑΑΔΕ - Φορολογικές δηλώσεις: Επιστροφή φόρου χωρίς συμψηφισμό ΕΝΦΙΑ