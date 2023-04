Life

“Παγιδευμένοι”: Συγκλονιστικό το επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην σειρά του ΑΝΤ1. Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Όσο ο Ανδρέας παλεύει να κρατηθεί στη ζωή, ο Δημήτρης με τον Σταύρο ψάχνουν να βρουν ποιος τον μαχαίρωσε. Ο Βλάσσης ζητάει από τη Δανάη να τον βοηθήσει να ξεφύγει.

Ο Μίλτος οδηγεί τον Μάρκο και τον Αλέκο στο σημείο που έθαψαν, με τον Άκη, το πτώμα του Κοσμά. Ο Αλέκος έχει, τώρα, έναν κρυφό άσσο στο μανίκι του. Πώς θα τον χρησιμοποιήσει;

Η Αγγελική και ο Σταύρος συνεργάζονται για να αποσπάσουν την ομολογία του Στέφανου Μαυροδήμου, για τη δολοφονία της Σοφίας Τσακιρλή. Είναι η πρώτη φορά που έρχονται κοντά. Ή μήπως όχι;

Η Χρύσα ανακαλύπτει την πλαστή ταυτότητα και το βιβλιάριο της Λίνας και πηγαίνει να ζητήσει βοήθεια από την Άννα.

Η εύρεση ενός πτώματος στο δάσος κάνει τον Σπύρο να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του.

Είναι αυτό το πτώμα του Κοσμά; Ήρθε η ώρα να αποκαλυφθούν όλα;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

Στον ρόλο της Αγγελικής Ρούσσου, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

