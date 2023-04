Κόσμος

Εκλογές - Τουρκία: “Περνά μπροστά” ο Κιλιτσντάρογλου

Τι αναφέρει νέα έρευνα της ORC Research.

Σύμφωνα με την έρευνα της ORC Research, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, υποψήφιος για την προεδρία της Εθνικής Συμμαχίας και Πρόεδρος του CHP, λαμβάνει 7,1 μονάδες περισσότερες ψήφους από τον Πρόεδρο του AKP Ερντογάν.

Η ORC Research μοιράστηκε την τελευταία της έρευνα για τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στις 14 Μαΐου, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, Άννα Ανδρέου.

Το περιθώριο σφάλματος των προσωπικών ερευνών που διεξήχθησαν με 3.920 συμμετέχοντες σε 29 επαρχίες μεταξύ 19 και 22 Απριλίου μοιράστηκαν ως συν-πλην 1,8 τοις εκατό.

Σύμφωνα με την έρευνα, το ποσοστό των ψήφων που λαμβάνουν στις προεδρικές εκλογές ήταν το εξής:

Κιλιτσντάρογλου : 49,3 %

: 49,3 % Ερντογάν: 42,4 %

Λεπτό: 6,1 %

Ogan: 2,2 %

Στις βουλευτικές εκλογές, το AKP λαμβάνει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

Το ORC ρώτησε τους συμμετέχοντες στην έρευνα: "Ποιο κόμμα θα ψηφίζατε αν γίνονταν γενικές εκλογές αυτήν την Κυριακή;" . Τα ποσοστά ψήφων των συμμετεχόντων ανά κόμμα είναι τα εξής:

AKP: 32,8 %

CHP: 28,6 %

IIP: 15,1 %

Πράσινο Αριστερό Κόμμα: 9,3 %

MHP: 6,3 %

