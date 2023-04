Κοινωνία

Μύκονος: Σπάνε βράχια για να κερδίσουν τετραγωνικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Όργιο» ασυδοσίας στη Μύκονο. Ο ΑΝΤ1 στο κατάστημα που «έφαγε» πρόστιμο 33 εκατομμυρίων ευρώ. Οι έρευνες για τον ξυλοδαρμό του αρχαιολόγου.

Ρεπορτάζ: Κώστας Τάτσης, Τάσος Τέλλογλου

«Ράβε ξήλωνε» στον Πάνορμο, μια από τις πιο διάσημες παραλίες της Μυκόνου.

Η κάμερα του ΑΝΤ1 βρέθηκε στο γνωστό μπαρ της Μυκόνου στου οποίου τον ιδιοκτήτη του βεβαιώθηκε πρόστιμο 33 εκατομμυρίων ευρώ.

Ώρα πέντε το απόγευμα και στην οροφή του πασίγνωστου beach bar στον Πάνορμο βρίσκονται τουλάχιστον 30 εργάτες που απομακρύνουν ξύλινες κατασκευές που χρησιμοποιούνταν ως σκέπαστρα του καταστήματος

Η συγκεκριμένη επιχείρηση, σύμφωνα με το κλιμάκιο των επιθεωρητών του υπουργείου Περιβάλλοντος, παρανομούσε από το 2017, έχοντας αυθαίρετες κατασκευές δίπλα στον αιγιαλό, μπάζωμα ρέματος και άλλες παράνομες κατασκευές.

Για να κερδίσουν λίγα τετραγωνικά εκμεταλλεύσιμης γης, οι επιχειρηματίες, σπάνε μέχρι και τα βράχια. Η ασυδοσία και η αυθαιρεσία «ζουν και βασιλεύουν» στο νησί των ανέμων. Ιδιοκτήτες καταστημάτων αλλά και οικοπέδων προσπαθούν με κάθε τρόπο να κερδίσουν τετραγωνικά.

Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 η δημοτική Σύμβουλος, Άννα Καμμή, «σπάνε βράχια για το τετραγωνικό κοστίζει πολύ ακριβά».

Την ίδια ώρα, στην παραλία Ψαρρού οι εργασίες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση ακόμη και στο διώροφο, που σύμφωνα από τους ελεγκτές πρέπει να κατεδαφιστεί εάν δεν προσκομιστεί η οικοδομική άδεια.

Οι έρευνες των Αρχών για τον ξυλοδαρμό του αρχαιολόγου

Από την πρώτη στιγμή οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές είχαν στρέψει την προσοχή τους σε μία σειρά από αλβανικής καταγωγής υπεργολάβους και εργολάβους που δραστηριοποιούνται στο νησί της Μυκόνου, για να βρουν τον «εντολέα» της επίθεση κατά του αρχαιολόγου.

Ένας απλό αυτούς έχει ενδιαφέρον ποινικό παρελθόν, καθώς είχε ερευνηθεί χωρίς ωστόσο τότε να βρεθούν στοιχεία για την εξαφάνιση του συνεταίρου του. Στο πρόσωπο αυτό και το περιβάλλον του στρέφονται οι έρευνες των Αρχών.

Από το «συρτάρι» ανασύρεται παλιότερη μήνυση επιχειρηματία του νησιού που το φθινόπωρο του 2020 είχε καταγγείλει τον ξυλοδαρμό του ανθρώπους που προέρχονται από τον ίδιο κύκλο ανθρώπων και που κάποιοι από αυτούς φαίνεται ότι έχουν καταθέσει για τις σχέσεις των μελών της ομάδας.

Πληροφορία που έφτασε στα εισαγγελικά γραφεία αναφέρει ότι ήδη από το φθινόπωρο τα μέλη της ομάδας αυτής που σχετίζονται με διαφορετικούς κατασκευαστές στο νησί αναζητούσαν τρόπο να εκφοβίσουν τον αρχαιολόγο Μανώλη Ψαρρό. Τον Μάρτιο παραδόθηκε, για τις ανάγκες κατόπτευσης του γραφείου, γλάστρα στην Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στην Πλάκα ενώ στο ίδιο διάστημα άγνωστος παρακολουθούσε το κτίριο της Εφορίας, χωρίς ωστόσο να καταγραφούν οι κινήσεις του από τις παρακείμενες κάμερες .

Σήμερα πάντως ο επιχειρηματίας εναντίον του οποίου είχε ασκηθεί βία το 2020 κατέθεσε στην ειρηνοδίκη Μυκόνου για τις καταγγελίες του που είχαν προκαλέσει τότε και τον ξυλοδαρμό του. Αυτές ήταν 5 πέντε χρόνια θαμμένες μεταξύ άλλων καταγγελιών στο τοπικό δικαστικό γραφείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Δυτική Όχθη: Νεκρός Παλαιστίνιος σε ισραηλινή επιδρομή

Κορονοϊός: Ο Διονύσης Σαββόπουλος πήρε εξιτήριο

Περισσός: Ποινική δίωξη για τα επεισόδια στον σταθμό του ΗΣΑΠ