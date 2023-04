Κοινωνία

Περιστέρι: Φωτιά σε διαμέρισμα

Πώς ξέσπασε η φωτιά στο διαμέρισμα.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Περιστέρι Αττικής. Η φωτιά βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο.

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένα άτομο βγήκε στο μπαλκόνι και ζητούσε βοήθεια.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Ελικώνος στο Περιστέρι Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 24, 2023

