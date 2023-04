Life

Κορονοϊός - Σαββόπουλος: Η πρώτη ανάρτηση μετά το εξιτήριο

Ο Διονύσης Σαββόπουλος νοσηλεύτηκε σε ιδιωτική κλινική καθώς ασθένησε για τρίτη φορά κορoνοϊό, με αποτέλεσμα η υγεία του να επιβαρυνθεί σημαντικά.

Νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας, έλαβε εξιτήριο.

Λίγες ώρες αργότερα ο γνωστός καλλιτέχνης ενημέρωσε τους θαυμαστές του για την κατάσταση του, μέσω ανάρτησης στην προσωπική σελίδα του στο Facebook γράφοντας:

«Χρόνια Πολλά. Είμαι καλά, το αυτό επιθυμώ και δι' υμάς.»

Δείτε την ανάρτηση:

