Μυτιλήνη: Προφυλακιστέα η γυναίκα που πυρπόλησε τον άνδρα της

Στη φυλακή οδηγείται η γυναίκα που έριξε εύφλεκτο υγρό και πυρπόλησε τον σύζυγό της.

Προφυλακίστηκε η 48χρονη που έλουσε με βενζίνη τον σύζυγό της, με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, έπειτα από πέντε ώρες απολογίας το μεσημέρι της Δευτέρας.

Θυμίζουμε ότι την περασμένη Πέμπτη συγκλονίστηκε η κοινωνία της Μυτιλήνης με την αποτρόπαια πράξη της 48χρονης να περιλούσει με βενζίνη τον σύζυγό της με τον οποίο διατηρούσαν για χρόνια μαζί οικογενειακή ταβέρνα στο κέντρο της πόλης. Την Παρασκευή απαγγέλθηκαν από την Εισαγγελέα στη σύζυγο κατηγορίες για αποπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για ενδοοικογενειακή βία.

Επειτα από πέντε ώρες απολογίας της τη Δευτέρα, όπου λιποθύμησε, και αφού προηγήθηκαν οι καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης ενώπιον του ανακριτή, μιας φίλης της που αναφέρθηκε σε κακοποίηση εναντίον της κατηγορουμένης από το θύμα, και του πατέρα της 48χρονης που ζήτησε να μην προφυλακιστεί γιατί φροντίζει τον ίδιο και το παιδί της, αποφασίστηκε η προσωρινή της κράτηση.

Ο συνήγορός της που μίλησε στην κάμερα του «Ν», Τάσος Χατζηγιάννης θα προσφύγει στο Συμβούλιο Δικαστών, θεωρώντας ότι η προφυλάκιση δεν λειτουργεί ως προκαταβολή ποινής, ζητώντας την κρίση της σημερινής απόφασης και αν γίνεται να επιβληθούν περιοριστικοί όροι. «Η 48χρονη είναι γνωσ΄το ότι δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν ποτέ τη Δικαιοσύνη», πρόσθεσε ο κ. Χατζηγιάννης.

Η πλευρά της 48χρονης έχει ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη προκειμένου να διαπιστωθεί η ψυχική της υγεία, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η κατηγορούμενη λάμβανε φαρμακευτική αγωγή με αντικαταθλιπτικά και παράλληλα έκανε συχνά χρήση αλκοόλ δημιουργώντας εκρητικό μίγμα για τον ψυχισμό της. Εξάλλου είναι γνωστό ότι το ζευγάρι ταλαιπωρούνταν χρόνια από την τραγική απώλεια δύο εκ των τριών τους παιδιών, με το τρίτο να βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Μάλιστα επισκέφτηκε τον πατέρα του που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση από την περασμένη Πέμπτη σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης με εγκαύματα έως και τρίτου βαθμού.

Επίσης, ιατροδικαστική εξέταση που ζήτησε ο κ. Χατζηγιάννης για την εντολέα του, δείχνει, όπως λέει, στο πόρισμά της εγκαύματα στα χέρια της τα οποία προήλθαν στην προσπάθειά της να κατασβήσει την πυρκαγιά, αλλά και πολλές κακώσεις σε πολλά σημεία του σώματος, που προέρχονται πιθανά και σε κακοποίηση, άλλες εμφανείς και άλλες σε αποδρομή.

Η 48χρονη ισχυρίζεται το εν βρασμώ ψυχής, έπειτα από τον διαπληκτισμό που είχε με τον σύζυγό της: «Έριξε μεν το εύφλεκτο υγρό, αλλά άναψε η φωτιά λόγω του ότι κάπνιζαν και οι δύο». Επίσης ανέφερε ο κ. Χατζηγιάννης ότι σύμφωνα με βίντεο της αστυνομίας αποδεικνύεται ότι η ίδια προσπάθησε με χαρτόκουτα να σβήσει τη φωτιά, και στη συνέχεια και οι δύο από κοινού να κατασβέσουν φωτιά σε παρακείμενο καταψύκτη».

Πηγή: stonisi.gr





