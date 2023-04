Αθλητικά

Μπακς: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιστρέφει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεπέρασε τον τραυματισμό του και επιστρέφει στη δράση ο “Greek Freak”.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αναμένεται να επιστρέψει τα ξημερώματα για τον 4ο αγώνα εναντίον των Μαϊάμι Χιτ, αφού έχασε τα δύο τελευταία παιχνίδια με θλάση στην πλάτη, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «The Athletic».

Ο Έλληνας σούπερ σταρ συμμετείχε στην πρωινή σουτ στο Μαϊάμι και αναμένεται να είναι στην ομάδα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Δεν έκανε προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα την Κυριακή αλλά μπόρεσε να προπονηθεί ατομικά.

Ο Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο πρώτο παιχνίδι, όταν έπεσε δυνατά στο πάτωμα. Έφυγε από εκείνο το παιχνίδι, παίζοντας μόλις 11 λεπτά.

Ο Αντετοκούνμπο είχε μέσο όρο 31,1 πόντους και 11,8 ριμπάουντ σε 63 παιχνίδια της κανονικής περιόδου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ασέλγεια σε 4χρονο: Αγρίνιο: Εφτά χρόνια κάθειρξη στον 28χρονο ποδοσφαιριστή

Μυτιλήνη: Προφυλακιστέα η γυναίκα που πυρπόλησε τον άνδρα της

ΕΟΦ - Εμβόλια κατά του κορονοϊού: Αναφορές για 69 θανάτους στην Ελλάδα