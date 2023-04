Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας από Κω: Οι αυτουργοί της χρεοκοπίας μας κουνούν το δάχτυλο

«Η Ελλάδα θα αφήσει πίσω της τέσσερα σκληρά χρόνια με ανασφάλεια και αγωνία και θα κάνει το πρώτο βήμα για δικαιοσύνη και σιγουριά», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Πιστεύω ότι είμαστε παρόντες σε ένα μεγάλο δημοκρατικό προσκλητήριο για την αλλαγή που θα έλθει με τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις 21 Μάη», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, ξεκινώντας την ομιλία του στην Κω. Τον στόχο της καθαρής νίκης του ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη εκλογή της 21ης Μαΐου που θα αναδείξει προοδευτική κυβέρνηση, ανέπτυξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ παράλληλα επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι κρύβεται και ότι «επιχειρεί να δοξαστεί κρυπτόμενος».Ο κ. Τσίπρας ανέπτυξε τον στόχο της νίκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από την πρώτη Κυριακή, απαντώντας ταυτόχρονα στις αιτιάσεις της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη για την απλή αναλογική, «το μόνο εκλογικό σύστημα που εξασφαλίζει την αντιστοίχιση της ψήφου με την εκλογική δύναμη των κομμάτων» και που όπως ανέφερε «φοβάται ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση».

Είπε χαρακτηριστικά: «Ήλθε η στιγμή για μια μεγάλη αλλαγή, να πούμε όχι στην στρέβλωση της βούλησης του ελληνικού λαού, στις 21 Μάη ό,τι ψηφίζεις στη κάλπη βγαίνει στην Βουλή», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας και ακολούθως ζήτησε «να λάβει ο ΣΥΡΙΖΑ καθαρή και κρυστάλλινη εντολή να δημιουργήσει προοδευτική κυβέρνηση. Η λαϊκή πλειοψηφία θα σφραγίσει την μεγάλη αλλαγή».

Προϋπόθεση για την πολιτική αλλαγή και την εφαρμογή του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας είναι η νίκη στις πρώτες εκλογές και εξήγησε: «Οι εκλογές της απλής αναλογικής δεν είναι εκλογές της χαλαρής ψήφου, είναι εκλογές που βγάζουν κυβερνήσεις. Προϋπόθεση είναι το βράδυ της 21ης Μαΐου ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι καθαρά πρώτος στην κάλπη. Αν αυτό το καθεστώς που μας ταλαιπώρησε τέσσερα χρόνια πρέπει να ηττηθεί, η ψήφος που θα το κάνει να χάσει, είναι η ψήφος που θα κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ να κερδίσει. Η ψήφος που πονάει το κατεστημένο περισσότερο από κάθε άλλη είναι η ψήφος που δίνει τη νίκη στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η ψήφος που δίνει εντολή αλλαγής και προοδευτικής κυβέρνησης την επόμενη ημέρα, που βάζει στο περιθώριο τις δυνάμεις που δυναστεύουν την χώρα, που επιβάλλει κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας για πρώτη φορά. Μην ακούτε την προπαγάνδα των φοβισμένων, κυβερνήσεις δεν σχηματίζουν οι ηττημένοι, κυβερνήσεις σχηματίζουν παντού και πάντα οι νικητές».

Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι «το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι ‘δικαιοσύνη παντού', γιατί η δικαιοσύνη είναι ο θεμέλιος λίθος της Ελλάδας που θέλουμε να χτίσουμε». Ακολούθως εξαπέλυσε επίθεση στον πρωθυπουργό λέγοντας: «Έχω νέα για τον κ. Μητσοτάκη που φοβάται και το δείχνει. Έρχεται η ώρα και μέρα της αλλαγής. Έρχεται η ώρα να ενωθούν οι φωνές των ανθρώπων που έχασαν τους ανθρώπους τους στην πανδημία, εκείνων που έχασαν τους ανθρώπους τους στα Τέμπη, εκείνων που δουλεύουν απλήρωτα δωδεκάωρα, εκείνων που κινδυνεύουν τα σπίτια τους από τους πλειστηριασμούς, των παιδιών που ετοιμάζονται για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα ΑΕΙ κάνουν όνειρα για το αύριο. Οι φωνές όλων αυτών θα ενωθούν και θα πουν ως εδώ δεν πάει άλλο. Ως εδώ σε εκείνους που νομίζουν ότι το κράτος και η χώρα τους ανήκει, ως εδώ με την οικογενειοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης φοβάται τόσο που δεν τολμά να έλθει σε μία τηλεοπτική αναμέτρηση απέναντί μου. Από τη μία λέει ότι το δίλημμα των «εκλογών είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας και από την άλλη κρύβεται. Θέλει να δοξαστεί κρυπτόμενος, ή μάλλον λιβανιζόμενος από τους φιλικούς του δημοσιογράφους του. Το να φοβάται εμένα είναι κατανοητό αλλά να φοβάται και τους δημοσιογράφους και να επιλέγει και την δημοσιογράφο που θα δώσει συνέντευξη; Πρώτη φορά βλέπω πρωθυπουργό με τόσο χαμηλή αυτοπεποίθηση».

Στην συνέχεια κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι «κλέβει ακόμη και τα συνθήματα του ΣΥΡΙΖΑ» και πρόσθεσε: « Σήμερα ντύθηκε ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγο είναι ικανός να πετάξει και την γραβάτα και να φωνάζει ‘δικαιοσύνη παντού'. Επιχειρεί υποκλοπή ξένης ιδεολογικής περιουσίας. Αλλά αφού δεν δίστασε να κάνει υποκλοπές, μια φορά υποκλοπέας πάντα υποκλοπέας. Ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να φοβίσει τους ανθρώπους γιατί ο κόσμος είναι φοβισμένος από το ενδεχόμενο να υπάρξει μία ακόμη τετραετία ζόφου». Απάντησε όμως και στις αιτιάσεις για την κυβέρνηση συνεργασίας σε σχέση με τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις: «Πόσο φοβάται ο κ. Μητσοτάκης την ψήφο του λαού. Έλεγαν ότι είχαν αυτοδύναμες κυβερνήσεις, ενώ είχαν μειοψηφικές κυβερνήσεις. Οι αυτοδύναμες αλλά μειοψηφικές κυβερνήσεις οδήγησαν την χώρα στην χρεοκοπία και στην κρίση».

Ο κ. Τσίπρας έκανε αναφορά στην μεσαία τάξη και στις ανισότητες που τροφοδοτεί η πολιτική της κυβέρνησης που την θεωρεί αδιέξοδη: «Το χειρότερο πλήγμα της τετραετίας είναι ότι χτύπησε την υπερηφάνεια και της αξιοπρέπεια της μεσαίας τάξης. Αυτοί που έδιναν υποσχέσεις στη μεσαία τάξη και μας κατηγορούσαν για επιδοματική πολιτική κατάντησαν την μεσαία τάξη να ζει με κουπόνια. Κουπόνια για βενζίνη κουπόνια στο σούπερ μάρκετ. Αυτός είναι ο στόχος τους, δεν έτυχε πέτυχε. Ο στόχος τους ήταν διεύρυνση των ανισοτήτων και συμπίεση των εισοδημάτων. Δεν χωράει η μεσαία τάξη στο πρόγραμμά τους. Ήλθε η ώρα να τελειώνουμε με αυτή την επίπλαστη κανονικότητα. Όταν μία χούφτα μεγάλων επιχειρήσεων εμφανίζει κέρδη εικοσαετίας ενώ τα εισοδήματα μειώνονται αυτό δεν είναι μία εξίσωση που βγαίνει. Το κυβερνών κόμμα έχει χρέη στις τράπεζες 400 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 4 εκατ. πολίτες έχουν μη εξυπηρετούμενες οφειλές, και 1 εκατ. τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν κατασχεθεί τα τελευταία χρόνια. Η Μητσοτάκης ΑΕ ιδιωτικοποίησε την ΔΕΗ. Δεν γίνεται να υπόσχεσαι στήριξη των συνταξιούχων και μέσα σε 4 χρόνια να τους στερείς 7 δισ. ευρώ. Δεν γίνεται να έχουμε την περασμένη χρονιά 4,5 δισ. υπερέσοδα από τους έμμεσους φόρους και τον υψηλό ΦΠΑ. Ακόμη και σήμερα έχουμε πληθωρισμό 14% στα τρόφιμα. Πού πάνε αυτά τα έσοδα; Πηγαίνουν στα καρτέλ που συνεχίζουν να αυξάνουν τα κέρδη τους».

Ειδική αναφορά έκανε στην υπόθεση της "Turkaegean" λέγοντας: Το σχέδιό τους δεν έχει μόνο κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες. Έχουμε έναν απρόβλεπτο γείτονα. Τι μπορεί να σκεφθεί ένας κάτοικος των Δωδεκανήσων όταν βλέπει τις καταχωρήσεις για το ‘τουρκοαιγαίο' την ‘Turkaegean'; Τι μπορεί να σκεφθεί για την κυβέρνηση που άφησε αυτό να συμβεί; Εμφανίστηκαν ως άριστοι αλλά ξέχασαν να βάλλουν ένα ‘χ', άχρηστοι. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ήξερε για την ‘Turkaegean', όπως δεν ήξερε και για την κατάντια τους σιδηρόδρομους, δεν ήξερε την έκθεση Τσιόδρα-Λύτρα για την πανδημία, δεν ήξερε τι έκανε ο κ. Πάτσης, δεν ήξερε τι έκανε η κ. Μενδώνη όταν διόρισε τον εκλεκτό του, κ. Λιγνάδη, στο Εθνικό Θέατρο. Είναι ο ανήξερος κ. πρωθυπουργός. Θα μάθει στις 21 Μάη».

Στο σύνθημα που ακουγόταν από την συγκέντρωση «Αλέξη γερά να φύγει η δεξιά», ο κ. Τσίπρας απάντησε κάνοντας άνοιγμα στους μετριοπαθείς συντηρητικούς ψηφοφόρους. Υποστήριξε ότι ακόμη και εκείνοι δεν είναι ικανοποιημένοι από τη κυβέρνηση Μητσοτάκη και πρόσθεσε: «Δεν πάμε γερά μόνο για να φύγει η δεξιά, αλλά η χειρότερη δεξιά κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης, δεν είναι μόνο δεξιά είναι ανώνυμη εταιρεία. Μαξίμου ΑΕ την είχε πει η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά, Μητσοτάκης ΑΕ λέω εγώ. Γερά για να φύγει η κυβέρνηση της ακρίβειας, των ανισοτήτων, των υποκλοπών, της υποβάθμισης του κράτους δικαίου».

Ακολούθως ανέπτυξε βασικά σημεία του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ απαντώντας ταυτόχρονα στην κριτική και στο ερώτημα για το αν είναι ρεαλιστικές οι δεσμεύσεις του. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εμείς ξέρουμε, έχουμε σαφές σχέδιο, όποιος ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει τέσσερα βασικά σημεία: Αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών, δίκαιο και αποτελεσματικό κράτος. Ξέρουμε να τα κάνουμε πράξη γιατί είμαστε πιο έμπειροι από ποτέ, με τρόπο ασφαλή, με ρεαλισμό και αίσθηση των συσχετισμών». Σημείωσε ότι εκείνοι που μοίρασαν 10 δισεκ. ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και ξοδεύουν δισεκατομμύρια για επιδοτήσεις κατηγορούν ως μη ρεαλιστικό κάθε φιλολαϊκό μέτρο και ρωτούν που θα βρεθούν τα χρήματα. Ακολούθως ρώτησε ρητορικά: «Ποια παράταξη χρεοκόπησε την χώρα το 2009 και το 2015» και πρόσθεσε: «Προχθές γύρισα από το Βερολίνο όπου συνάντησα τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς. Δεν είναι εκεί ο φίλος τους ο Σόιμπλε για να φωνάζουν Βάστα Σόιμπλε, όταν εμείς δίναμε αγώνα για να βγάλουμε την χώρα από το τέλμα».

Συνεχίζοντας υπερασπίστηκε το πρόγραμμά του ότι είναι ρεαλιστικό: «Είναι ρεαλιστικός στόχος η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ και η καθιέρωση τιμαριθμικής αναπροσαρμογής; Είναι ρεαλιστικός στόχος η αύξηση κατά 10% του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν μείνει καθηλωμένοι μία δεκαετία. Εμείς λέμε ναι είναι, γιατί η οικονομία τον αντέχει». Σημείωσε ότι αύξηση στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων σημαίνει παράλληλα αύξηση της παραγωγικότητας στο δημόσιο και καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες».

Ακολούθως επανέλαβε τη δέσμευση για «μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης καθώς και με μείωση του ΕΦΚ στο κατώτερο επίπεδο της ΕΕ. Το δημόσιο ταμείο αντέχει αυτά ενώ θα τονώσει την αγορά και τα δημόσια έσοδα και θα δώσει τεράστια ανάσα στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα και στην μεσαία τάξη. Υπάρχουν εργαλεία που η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αφήσει αναξιοποίητα. Η ακρίβεια είναι εισαγόμενη αλλά η αισχροκέρδεια είναι ελληνική. Η ΔΕΗ δεν είναι ιδιωτικό τσιφλίκι της Μητσοτάκης ΑΕ, θα επανέλθει στο κράτος. Είναι ρεαλιστικό το σχέδιο για την ρύθμιση χρεών που έχει την υπογραφή της Λούκας Κατσέλη; Εμείς λέμε ναι είναι ρεαλιστικό, με προστασία της αγροτικής γης και της επαγγελματικής στέγης, με έλεγχο των funds, με καθιέρωση των 120 δόσεων για την αποπληρωμή των χρεών. Είναι ρεαλιστικό ένα ΕΣΥ ισχυρό και προσβάσιμο σε όλους; Εμείς λέμε ναι, γιατί κανέναν κόστος δεν συγκρίνεται με το κόστος μίας άδικα χαμένης ζωής. Αυτός είναι ο δικός μας οδικός χάρτης για την υλοποίηση της πολιτικής αλλαγής. Μας ρωτούν: Μπορούν να γίνουν αυτά, μπορείτε να το κάνετε όταν έχετε απέναντι το καθεστώς της διαπλοκής και τα μεγάλα συμφέροντα; Ναι μπορούμε. Αλλά υπάρχει μία προϋπόθεση, να τα αγκαλιάσει αυτά η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού.».

Συνεχίζοντας ανέφερε: «Εμείς δεν είμαστε γόνοι, δεν είμαστε επαγγελματίες της εξουσίας, μας γνωρίσατε και γνωριστήκαμε στη μάχη για να βγει η χώρα από το τέλμα. Δεν φτιάξαμε εμείς αυτό το κράτος, αυτό το δημόσιο χρέος, εμείς παραδώσαμε 356 δισ. ρυθμισμένο χρέος και τώρα έχει πάει στα 400 δισ.. Εμείς συμμαζέψαμε την κατάσταση και αφήσαμε 37 δισ. στα δημόσια ταμεία. Κάναμε λάθη, υπηρετώντας όμως μία σωστή πολιτική και μάθαμε από αυτά. Εκείνοι ήλθαν και τα βρήκαν έτοιμα, ρυθμισμένα και με ανοιχτό ορίζοντα. Και αντί να έχουν υποχρέωση να μαζέψουν 40 δισ. είχαν την ευχέρεια να ξοδέψουν 60. Φανταστείτε αν είχαμε εμείς αυτή την δυνατότητα ποιος θα ήταν ο απολογισμός; Να όμως που οι δράστες της χρεοκοπίας μας κουνάν το δάχτυλο. Είπε προχθές ο κ. Μητσοτάκης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μας έφερε στα μνημόνια. Είναι η κλασσική τακτική των fake news, που ακολουθεί διεθνώς η λεγόμενη alt-right, το μεγαλύτερο ψέμα το παρουσιάζουν σαν αλήθεια. Αλλά ο ελληνικός λαός δεν τρώει κουτόχορτο».

Κλείνοντας υποστήριξε: «Κάθε πολίτης μπορεί να αναρωτηθεί: Αφού ο ΣΥΡΙΖΑ τα κατάφερε στις δύσκολες συνθήκες δεν μπορεί τώρα που η χώρα είναι έξω από τα μνημόνια; Το σύνθημα είναι ‘είναι θέλουμε μπορούμε', δεν θα είναι η δεύτερη ευκαιρία, θα είναι η πρώτη ευκαιρία για να κυβερνήσουμε με βάση το πρόγραμμά μας έξω από τα μνημόνια».

