Εκλογές - Ανδρουλάκης από Αγρίνιο: Ο Μητσοτάκης επινοεί σενάρια επιστημονικής φαντασίας

Κάλεσμα στους ψηφοφόρους να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα απηύθυνε από το Αγρίνιο ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας επίθεση τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα.

«Στις 21 Μαΐου ψηφίζουμε ΠΑΣΟΚ και βγαίνει ΠΑΣΟΚ, ανοίγοντας νέα σελίδα για την πατρίδα, για τους νέους, για όλες τις γενιές. Γι’ αυτό καλούμε τον ελληνικό λαό να κάνει επιλογή ευθύνης, επιλογή αλλαγής ανάμεσα σε ένα κράτος αδιαφάνειας, που υπάρχει μόνο ως λάφυρο για τα «γαλάζια» παιδιά, και ένα κράτος διαφάνειας και σεβασμού των θεσμών και των δικαιωμάτων. Ανάμεσα σε ένα κράτος κοινωνικής αδικίας που υλοποιεί πολιτικές για τους λίγους και ισχυρούς, και σε ένα κράτος δικαιοσύνης με ισχυρή δημόσια υγεία και παιδεία» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στις αναφορές των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας περί τερατογένεσης, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε: «Τις τελευταίες ημέρες, εν χορώ τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αγωνιώντας για τις καρέκλες τους, “τσουβαλιάζουν” το ΠΑΣΟΚ με το κόμμα της δραχμής του Γιάνη Βαρουφάκη. Όσο και αν θέλουν να διαστρεβλώσουν τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, η Δημοκρατική Παράταξη ήταν το μόνο κόμμα που, -από την αρχή της κρίσης και της χρεοκοπίας που άφησε πίσω του ο κ. Καραμανλής-, κράτησε σταθερή θέση. Υπερασπίστηκε την Ελλάδα του ευρώ, όταν η Νέα Δημοκρατία μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Βαρουφάκη και την ακροδεξιά έλεγαν μεγάλα και εύκολα λόγια με έναν νόμο και ένα άρθρο. Χωρίς, λοιπόν, αστερίσκους, χωρίς αυταπάτες από τα Ζάππεια και τη Θεσσαλονίκη, για εμάς τότε, εκείνος ο αγώνας δεν ήταν απλά για ένα νόμισμα. Ήταν και για τη γεωπολιτική θέση της χώρας. Γιατί πάνω απ’ όλα είναι η ασφάλεια και η προοπτική. Διότι είμαστε ένα βαθιά πατριωτικό κίνημα, που δεν παίζει στις πλάτες του ελληνικού λαού παιχνίδια».

«Ο κ. Μητσοτάκης μας κατηγορεί για “τερατογενέσεις” επινοώντας σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Το ΠΑΣΟΚ, κ. Μητσοτάκη, μία τερατογένεση γνωρίζει: Αυτή της κάτω και της πάνω πλατείας. Δραχμιστές, νεοναζιστές, αριστερές και γαλάζιες αυταπάτες “δοξάζονταν” παρέα πάνω στις θυσίες και τους πόνους του ελληνικού λαού. Γι’ αυτό, λοιπόν, μαθήματα υπευθυνότητας αλλού» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης

«Σήμερα, ο κ. Τσίπρας είναι “σφιχταγκαλιασμένος” με τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης Καραμανλή, τον κ. Αντώναρο. Φοβερά αριστερή και προοδευτική επιλογή! Επίσης, “κλείνει το μάτι” στη Χρυσή Αυγή μη ψηφίζοντας να μπει νομοθετικό εμπόδιο στους νεοναζιστές δολοφόνους του Παύλου Φύσσα να συμμετέχουν στην επόμενη Βουλή. Τι απ’ όλα αυτά είναι προοδευτικό; Μήπως είναι προοδευτικό το να καταδικάζεται με 13-0 από το Ειδικό Δικαστήριο λόγω των τηλεοπτικών αδειών ο πιο στενός του συνεργάτης, ο κ. Παππάς, και, αντί να είναι σπίτι του, να είναι “πρώτο τραπέζι-πίστα” στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ; Επιτέλους, ας σταματήσει ο κ. Τσίπρας να προσποιείται τον εκπρόσωπο της προοδευτικής διακυβέρνησης. Το μόνο που μπορεί να πετύχει είναι να είναι το σκιάχτρο υπέρ του κ. Μητσοτάκη» σχολίασε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής .

Σχετικά με τα διακυβεύματα, που θέτουν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε: «Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να φορέσει το κοστούμι της σταθερότητας, ενώ είναι ο βασικός παράγοντας αστάθειας με τις υποκλοπές, την άλωση του κράτους από τα “γαλάζια” παιδιά, δηλώνοντας ευθαρσώς ότι θα σύρει τη χώρα σε όσες αναμετρήσεις χρειαστούν, αρκεί να είναι ο ίδιος πρωθυπουργός. Εμείς απαντάμε: Σταθερότητα και πρόοδος από την πρώτη Κυριακή, χωρίς η χώρα να μπει στις περιπέτειες που θέλουν να την οδηγήσουν ο κ. Τσίπρας με τον κ. Μητσοτάκη. Από την άλλη, ο κ. Τσίπρας λέει κάτι φοβερό: “Κάνω την κυβέρνηση μόνο των νικητών”. Τι σημαίνει κυβέρνηση μόνο των νικητών; Σημαίνει ότι δεν πιστεύει στην απλή αναλογική, που ψήφισε ο ίδιος. Άρα, η προτεραιότητα του κ. Τσίπρα, - κι ας το καταλάβουν όλοι οι δημοκράτες, προοδευτικοί Έλληνες-, δεν είναι να φύγει η Δεξιά και ο Μητσοτάκης, είναι να γίνει ο ίδιος πρωθυπουργός με κάθε κόστος για την πατρίδα».

Από το Αγρίνιο ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής παρουσίασε δέσμη μέτρων για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, προτείνοντας μεταξύ άλλων:

Τριετή απαλλαγή από τον φόρο πραγματοποιούμενων κερδών των νέων επιχειρηματικών σχημάτων, που θα δημιουργούνται από δικτυώσεις και συνεργασίες.

Ειδικές γραμμές χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ για μετεγκατάσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε οργανωμένα βιοτεχνικά πάρκα.

Ειδικές γραμμές χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης για επενδύσεις μικρομεσαίων στην καινοτομία, την ενεργειακή προσαρμογή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Δημιουργία κέντρων ανάπτυξης προϊόντων στις περιφέρειες, για παροχή τεχνικής βοήθειας σχεδιασμού, τυποποίησης, αναπτυξης νέων προϊόντων και δικτύων διανομής τους.

Για τα σωρευμένα χρέη σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία, πραγματικές ρυθμίσεις σε 120 δόσεις με “κούρεμα” για τους συνεπείς.

Επέμεινε στην ανάγκη προστασίας της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών. «Για εμάς η δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας για όλους τους Έλληνες που πάλεψαν με διαφανή τρόπο, αγωνίστηκαν αλλά δεν τα κατάφεραν, είναι προτεραιότητα. Δεν θα αφήσουμε να αφελληνιστεί η ελληνική οικονομία. Δεν συζητάμε για τους λαϊκισμούς του κ. Τσίπρα, που έλεγε το 2014 -πριν τις εκλογές – “μην πληρώνετε τα δάνειά σας, σεισάχθεια”, και μετά από έναν χρόνο ψήφισε τον νόμο που παρέδωσε τα κόκκινα δάνεια στα funds, με αποτέλεσμα σήμερα να είναι εκβιαζόμενο ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Απέναντι στον λαϊκισμό, απαντάμε με δικαιοσύνη και ορθολογισμό. Γι’ αυτό επαναφέρουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας, με επικαιροποιημένο νόμο όπως αυτόν του ΠΑΣΟΚ του 2010, τον “νόμο Κατσέλη” που θέλει να τον οικειοποιηθεί ο κ. Τσίπρας, έχοντας κοντά του την κα Κατσέλη, αλλά δεν λέει στον ελληνικό λαό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τον ψήφισε και ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια να στηρίξουμε την κοινωνία σε μια δύσκολη φάση της οικονομικής κρίσης» είπε ο κ.Ανδρουλάκης.