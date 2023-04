Κόσμος

Κολομβία: Βομβιστική επίθεση σε αγωγό πετρελαίου

Ο αγωγός εκτείνεται κατά μήκος των συνόρων της Κολομβίας με τον Ισημερινό, μεταφέροντας έως και 85.000 βαρέλια αργού

Βομβιστική επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή σε τμήμα του αγωγού πετρελαίου Transadino, κοντά στην πόλη Γκουατσουκάλ της νοτιοδυτικής Κολομβίας, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρία Cerit – θυγατρική της Ecopetrol.

Ο αγωγός εκτείνεται κατά μήκος των συνόρων της Κολομβίας με τον Ισημερινό, μεταφέροντας έως και 85.000 βαρέλια αργού ημερησίως στον τερματικό σταθμό του λιμανιού Τουμάκο.

Στην ευρύτερη περιοχή δρουν αντάρτες του Εθνικοαπελευθερωτικού Στρατού (ELN), σύμφωνα με τις κολομβιανές αρχές. Ωστόσο, η Cenit δεν απέδωσε την επίθεση σε συγκεκριμένη οργάνωση.

