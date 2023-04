Κόσμος

ΗΠΑ - Αμβλώσεις: Η Βόρεια Ντακότα απαγορεύει τελείως την έκτρωση

Ποιες ελάχιστες εξαιρέσεις προβλέπει ο νόμος που υπέγραψε ο Κυβερνήτης. Ποιες βαριές ποινές προβλέπονται για τους παραβάτες πολίτες, αλλά και τους γιατρούς.

Ο κυβερνήτης της Βόρειας Ντακότας υπέγραψε την Δευτέρα νόμο που απαγορεύει σχεδόν όλες τις αμβλώσεις στην αραιοκατοικημένη πολιτεία των βόρειων ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρεπουμπλικάνου κυβερνήτη, του Νταγκ Μπέργκουμ, ο νόμος αυτός διευκρινίζει και βελτιώνει την υπάρχουσα νομοθεσία της πολιτείας», μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2022 με την οποία αναιρέθηκε η συνταγματική προστασία της άμβλωσης.

Στην πράξη, κάθε άμβλωση είναι πλέον εκτός νόμου στη Βόρεια Ντακότα «από τη σύλληψη», με ελάχιστες εξαιρέσεις, ιδίως αν η εγκυμοσύνη εγείρει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία της μέλλουσας μητέρας.

Προβλέπεται επίσης εξαίρεση –ως την έκτη εβδομάδα της κύησης– αν η εγκυμοσύνη είναι συνέπεια βιασμού ή αιμομιξίας.

Οι παραβάτες, είτε πρόκειται για τη μέλλουσα μητέρα ή για τον γιατρό που κάνει την επέμβαση, ή ακόμα πρόσωπα που πούλησαν φάρμακα ή τα υλικά που απαιτούνταν, αντιμετωπίζουν ποινές πενταετούς φυλάκισης.

Η Βόρεια Ντακότα, με πληθυσμό κατά πλειοψηφία συντηρητικό, μετρά περίπου 800.000 κατοίκους.

Από τον Ιούνιο του 2022 και την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, κάπου δεκαπέντε αμερικανικές πολιτείες απαγόρευσαν την άμβλωση στην επικράτειά τους.

Τη 13η Απριλίου, το κοινοβούλιο της Φλόριντας την απαγόρευσε πέραν της έκτης εβδομάδας της εγκυμοσύνης, εγκρίνοντας νόμο που χαρακτηρίστηκε «ακραίος και επικίνδυνος» από τον Λευκό Οίκο.

Την Παρασκευή, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε να διατηρήσει, προς το παρόν, την πρόσβαση στο λεγόμενο χάπι της επόμενης ημέρας, που χρησιμοποιείται σε περίπου τις μισές αμβλώσεις στη χώρα, αναστέλλοντας περιορισμούς που επιβλήθηκαν από κατώτερα δικαστήρια και δίνοντας προσωρινή ανάπαυλα στους υπερασπιστές του δικαιώματος στην άμβλωση.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σημαίνει ιδίως πως οι Αμερικανίδες μπορούν να συνεχίσουν, μέχρι νεοτέρας, να προμηθεύονται ταχυδρομικά χάπια μιφεπριστόνης –η δραστική ουσία του χαπιού της επόμενης ημέρας– στις πολιτείες όπου η άμβλωση παραμένει νόμιμη.

