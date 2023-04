Life

“The 2Night Show” - Pauline Lee: Το Tik Tok, η Κορέα και η ζωή στην Ελλάδα (βίντεο)

Η Content Creator από την Κορέα μίλησε για τη ζωή στην Ελλάδα, ενώ αποκάλυψε ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, αλλά και μικρά «μυστικά», της ασιατικής κουλτούρας.



Στην παρέα του «The 2Night Show» βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας η Pauline Lee. Η γλυκύτατη Content Creator από την Κορέα, που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον χιλιάδων ακόλουθων στα social media με τα βίντεο της, μίλησε για τη ζωή στην Ελλάδα, ενώ αποκάλυψε ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, αλλά και μικρά «μυστικά», της ασιατικής κουλτούρας.

Γιατί το χαρτί υγείας θεωρείται το καλύτερο δώρο σε κάποιον που μετακομίζει σε καινούργιο σπίτι; Ποιος είναι ο λόγος που οι Κορεάτες δεν γράφουν το όνομά τους με κόκκινο στυλό και πότε αρχίζουν να μετράνε τα χρόνια της ζωής τους; Για ποιο λόγο δεν αγοράζουν τα φρούτα με το κιλό και γιατί αποφεύγουν το νούμερο 4;

Επίσης, η Pauline Lee μίλησε για την πολυμελή οικογένειά της, τη μεγάλη αγάπη των γονιών της για την Ελλάδα, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως παιδί στο σχολείο, λόγω της καταγωγής της.

Τέλος, προσκάλεσε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου σε ένα πικάντικο κορεάτικο «γεύμα», ενώ η κουβέντα «περιπλέχθηκε» όταν επιδόθηκαν σε ελληνοκορεάτικους… γλωσσοδέτες!

