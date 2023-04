Κοινωνία

Ακρόπολη: Απόπειρα βιασμού κατήγγειλε 33χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρόμος για μια 33χρονη τα ξημερώματα στην περιοχή της Ακρόπολης. Πώς κατάφερε να ξεφύγει.



Μία γυναίκα παραλίγο να πέσει θύμα βιασμού σε δρόμο κοντά στην Ακρόπολη στις 02:30 τα ξημερώματα

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία της, στη συμβολή των οδών Ερμού και Αγίου Φιλίππουη η 33χρονη δέχθηκε επίθεση την ώρα που περπατούσε. Όπως είπε η ίδια, την πλησίασε ένας 38χρονος και άρχισε να την παρενοχλεί σεξουαλικά.

Μάλιστα, ο 38χρονος, υπήκοος Νιγηρίας, προσπάθησε να ασελγήσει εις βάρος της.

Η κοπέλα αντιστάθηκε έβαλε τις φωνές και έτρεξε με αποτέλεσμα διερχόμενοι να καλέσουν σε βοήθεια.

Λίγη ώρα αργότερα ο 38χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Ασπρόπυργος: φονική φωτιά σε παράπηγμα

Τροχαίο - Πέτρου Ράλλη: Αυτοκίνητο έπεσε στις μπάρες και “πέταξε” στο αντίθετο ρεύμα (βίντεο)

“The 2Night Show” - Ζαρίφη: O σύντροφός της, η φιλία με τον πρώην και η τηλεόραση (βίντεο)