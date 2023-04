Πολιτική

Εκλογές 2023: Γεραπετρίτης - Αποστολάκης για Τέμπη, ντιμπέιτ και συνεργασίες (βίντεο)

Τι είπαν στον ΑΝΤ1 για το σιδηροδρομικό δυστύχημα και το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, τις μετεκλογικές συνεργασίες, την Ελληνική Λύση και τον Βαρουφάκη, αλλά και την τηλεμαχία των πολιτικών αρχηγών.

Ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υποψήφιος στο Ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης, ήταν καλεσμένοι την Τρίτη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, σε μια συζήτηση με επίκεντρο τις εκλογές, η οποία ωστόσο ξεκίνησε με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, λόγω και της αρμοδιότητας του κ. Γεραπετρίτη, μετά την παραίτηση του Κώστα Καραμανλή από το Υπ. Υποδομών και Μεταφορών.

«Το πόρισμα της ειδικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων είναι ένα αμερόληπτο πόρισμα, δεν έγινε για συγκάλυψη ευθυνών. Είναι πολύ αντικειμενικό. Καταγράφει μια πραγματικότητα που είναι πολύ συγκεκριμένη. Αναφέρεται σε λάθη που έκαναν άνθρωποι που σχετίζονται με την διαχείριση του σιδηρόδρομου, αλλά και προβλήματα διαχρονικά που έχουν να κάνουν και με την λανθασμένη εκπαίδευση. Κάνει αναφορά και σε ορισμένες προτάσεις, καθώς πέρα από την αναγνώριση των αιτίων του δυστυχήματος, πρέπει να είναι χρήσιμο κάθε πόρισμα. Με το πόρισμα αυτό δικαιώνεται η επιλογή και η δέσμευση μας ότι η έρευνα θα φτάσει μέχρι τέλους», είπε ο κ. Γεραπετρίτης.

Από την πλευρά του, ο κ. Αποστολάκης παρατήρησε ότι «οι οικογένειες των θυμάτων και η κοινωνία γενικότερα θέλει να ακούσει κάτι σαφές: τι έγινε, πως έγινε και πως δεν θα ξαναγίνει, πως θα διορθωθούν οι παραλείψεις»

Σχετικά με τις εκλογές και το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών για κυβέρνηση συνασπισμού, ο Υπουργός Επικρατείας, που σύμφωνα με όσα είπε ο Γιώργος Παπαδάκης, θα είναι υποψήφιος σε εκλόγιμη θέση του Ψηφοδελτίου Επικρατείας της ΝΔ, ανέφερε ότι «όλα είναι συνάρτηση του αποτελέσματος, μετά την εκλογική αναμέτρηση. Ξεκάθαρη η δική μας θέση. Θεωρούμε ότι η απλή αναλογική αποτελεί σοβαρή τροχοπέδη για την ανάπτυξη της χώρας, η οποία βρίσκεται διαρκώς εν μέσω κρίσεων, λόγω και της γεωπολιτικής της θέσης. Και δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική μια ετερόκλητη κυβέρνηση».

«Το ζήτημα μας είναι πως θα υπάρχει μια αυτοδύναμη, ισχυρή κυβέρνηση. Όχι από πολιτική έπαρση και αλαζονεία, αλλά διότι θεωρούμε ότι είναι η εικόνα μιας ισχυρής Ελλάδας. Εμείς θα επιδιώξουμε ένα ποσοστό αυτοδυναμίας», είπε ο κ Γεραπετρίτης, που χαρακτήρισε «Φαιδρότητες οπι αναφορές ότι έγινε συνάντηση με βουλευτές της Ελληνικής Λύσης. Η ΝΔ δεν έχει καμία διάθεση για συνεργασία με την Ελληνική Λύση ή άλλα μικρότερα κόμματα».

Τόνισε δε ότι «Το ΚΙΝΑΛ έχει κατεβάσει τα ρολά, με τις αναφορές του σε τρίτα πρόσωπα, σε μια στάση που δεν συνάδει με τον κοινοβουλευτισμό», επισημαίνοντας ότι «εμείς δεν θα θέσουμε την χώρα στην μέγγενη των κινδύνων. Δεν μπορεί να παραχθεί η οποιαδήποτε ισχυρή κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη, με την απλή αναλογική. Βιώσιμη δεν μπορεί να είναι μια κυβέρνηση που αποτελείται από 3-4 συνιστώσες, που δεν έχουν κοινά χαρακτηριστικά».

Ο Ευάγγελος Αποστολάκης είπε ότι «Οι κυβερνήσεις συνεργασίας, όπου έχουν υπάρξει, στηρίζονται σε προγραμματικές συμφωνίες, δεν είναι από ομοϊδεάτες. Προεκλογικά ο καθένας προσπαθεί να ισχυροποιήσει το δικό του κόμμα, λέγοντας πράγματα που μετά τις εκλογές μπορεί να μην ισχύουν», ενώ αποσαφήνισε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ «μας ενοχλεί η δήλωση Βαρουφάκη για το σενάριο περί κλεισίματος τραπεζών», συμπληρώνοντας πάντως ότι «οι δηλώσεις που γίνονται προεκλογικά έχουν κάποια σκοπιμότητα».

Ο Ευάγγελος Αποστολάκης είπε ότι «ήταν αποτελεσματική η σύμπραξη ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στην προηγούμενη Κυβέρνηση. Σημασία έχει τι θα πει ο λαός και αν επιβάλλει ο λαός συνεργασίες».

Από την σκοπιά του, ο Υπ. Επικρατείας ανέφερε ότι «Είναι μια ιδιαίτερη εκλογική αναμέτρηση, διότι υπάρχουν πολύ νωπές οι μνήμες από τις διακυβερνήσεις των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και της αυτοδύναμης ΝΔ. Είναι πάρα πολύ λογικό να απευθύνεται ο πρωθυπουργός προς τους πολίτες και να λέει εδώ είναι οι πολιτικές μας, έχουν αξιολογηθεί».

Σχετικά με το ντιμπέιτ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης απέκλεισε μια τηλεμαχία Μητσοτάκη – Τσίπρα, αναφέροντας ότι «πολιτικός διάλογος μπορεί να γίνει με όλα τα κόμματα. Ο κ. Τσίπρας ήταν εκείνος που από το 2009, που ήταν μικρότερο το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε ότι είναι αντιδημοκρατικό να μην συμμετέχουν τα μικρότερα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στο ενδεχόμενο συνεργασιών, αλλά δεν θέλει διάλογο με τα μικρότερα κόμματα».

