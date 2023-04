Κόσμος

Τουρκία - εκλογές: οι προκλητικές δηλώσεις για την Ελλάδα και η απάντηση της Αθήνας

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ επέστρεψε στις προκλήσεις. Τι είπε για νησιά στο Αιγαίο και την γενοκτονία των Αρμενίων. Τι απαντά η Αθήνα. Το προκλητικό προεκλογικό σποτ του Ερντογάν.



Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, επέστρεψε στην επιθετική ρητορική κατά της Ελλάδας, κατά την διάρκειά συνέντευξής του στο κανάλι TV100.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου επανέλαβε ότι υπάρχουν νησάκια και βραχονησίδες υπό αδιευκρίνιστο καθεστώς.

Συγκεκριμένα, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε:

«Υπήρξε κρίση Ιμίων; Υπήρξε. Τότε, οι κυβερνήσεις είπαν "ας ξεκινήσουμε διερευνητικές συνομιλίες". Κι εμείς τις συνεχίσαμε. Επειδή ήταν ένα θετικό βήμα. Συζητάμε το πώς να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Αλλά τώρα, όταν απαιτείς εναέριο χώρο 10 μιλίων πάνω από χωρικά ύδατα 6 μιλίων και το αεροσκάφος μας εισέρχεται σε αυτόν τον εναέριο χώρο, σε αυτά τα 4 μίλια, που διεκδικούν, αλλά δεν είναι δικά τους, αυτό αντίκειται στο διεθνές δίκαιο. Και τότε αρχίζουν και λένε "τον παραβιάσατε".

Ομοίως, υπάρχουν νησάκια και βραχονησίδες των οποίων η κυριότητα δεν είναι σαφής, μιλάω για τις συνθήκες της Λωζάνης το ’23 και των Παρισίων το ‘47, των οποίων η κυριαρχία δεν καθορίζεται με σαφήνεια από τις συμφωνίες. Εμείς λέμε δικαίως ότι "είναι δικές μας". Η Ελλάδα λέει επίσης ότι είναι "δικές μας" και τότε ξεσπάει ένταση.

Πέρυσι, όπως γνωρίζετε, στις 14 Μαρτίου, ο πρόεδρός μας είχε ένα γεύμα με τον Μητσοτάκη στην Κωνσταντινούπολη και μετά από αυτό το γεύμα είπε: "Ας ενισχύσουμε το διάλογο μεταξύ μας, ας μην εμπλέκουμε άλλες χώρες ανάμεσά μας", δηλαδή ας προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας σε διμερές επίπεδο, είτε να γίνει αυτό με διπλωματία, είτε με διαπραγματεύσεις, είτε μέσω δικαστηρίου. Μιλάω για πέρυσι. Αλλά όταν ο Μητσοτάκης πήγε στην Ουάσιγκτον και άσκησε πιέσεις εναντίον για τα F-16 μας, ο πρόεδρός μας -αναπόφευκτα- θύμωσε.

Τώρα, με το σεισμό, έχουμε εισέλθει και πάλι σε μια περίοδο εξομάλυνσης. Την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, τους είπαμε ότι μια εβδομάδα μετά από εμάς έχετε εκλογές. Αφού τελειώσουν οι εκλογές, ας συζητήσουμε πώς θα λύσουμε αυτά τα θέματα σε ένα πιο ειλικρινές περιβάλλον. Με άλλα λόγια, καταλήξαμε σε μια συμφωνία. Αλλά αύριο όλο και κάτι άλλο συμβαίνει, ξεσπά ένταση... Να σήμερα πάλι, λες και είναι δική τους δουλειά να ασχολούνται, και η πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο υπουργός Άμυνας έκαναν δηλώσεις για τη λεγόμενη ‘γενοκτονία’. Ο υπουργός Άμυνάς τους επισκέφθηκε πρόσφατα την Τουρκία. Δηλ., μπορεί να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στις σχέσεις. Όσο δεν λύνονται αυτά τα προβλήματα με την Ελλάδα, άλλοτε θα τρωγόμαστε, όπως το θέτετε, σαν τους παπάδες και άλλοτε θα υπάρχει μια πιο θετική ατμόσφαιρα».

Αναφορικά με την Αρμενική γενοκτονία, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών απάντησε μέσω Ελλάδας..., κατηγορώντας τους Έλληνες για απεχθείς ενέργειες στην Κύπρο, που οδήγησαν στην ‘επέμβαση’.

«Για παράδειγμα, όταν σπούδαζα οικονομολόγος στο LSE, οι Ελληνοκύπριοι και οι Έλληνες στη σχολή ψήφιζαν για το αν η Τουρκία έχει δίκιο ή άδικο στην Κύπρο. Ήταν 300 άτομα κι εμείς συνολικά 40, οπότε πάντα έλεγα ότι δεν είναι έτσι, ας κάνουμε μια κουβέντα, ας το συζητήσουμε, ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο, και το δέχτηκαν. 3 μέρες πριν από τη συζήτηση, οι Έλληνες είπαν ότι δεν είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Κι εγώ είπα, δεν ετοιμαζόμαστε για πόλεμο, άλλωστε μόνο τις ιδέες μας θα καταθέσουμε. Μετά επέστρεψα στη Φοιτητική Ένωση, δεν υπήρχε λόγος για ψηφοφορία έτσι, δηλαδή το αποτέλεσμα είναι ήδη ξεκάθαρο εδώ, αριθμητικά. Κοιτάξτε, δεν μπόρεσαν καν να προσέλθουν στη συζήτηση για το θέμα της γενοκτονίας σε αυτή την ιστορία, οπότε είναι εξαιρετικά λάθος οι πολιτικοί να γίνονται διαιτητές», δήλωσε καταλήγοντας στο ότι «στην ιστορία της Τουρκίας δεν υπάρχει γενοκτονία. Κατακτήσαμε και κυβερνήσαμε παντού, αλλά με καλό τρόπο».





Η απάντηση της Αθήνας

Ο Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Γιώργος Αρναούτης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με πρόσφατες δηλώσεις Τούρκων Αξιωματούχων, επεσήμανε τα εξής:



«Οι θέσεις μας είναι γνωστές. Η διαφορά μας είναι μία. Δεν θα επιτρέψουμε η εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση στην Τουρκία να μετατραπεί σε δημόσιο διάλογο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας».

Προεκλογικό σποτ του Ερντογάν εμφανίζει ως τουρκικά εδάφη τη Δυτική Θράκη και ελληνικά νησιά

Την ίδια ώρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ρίχνει στην προεκλογική «αρένα» το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», παρουσιάζοντας σε σποτ τη Δυτική Θράκη και ελληνικά νησιά του ανατολικού Αιγαίου κάτω από την τουρκική ημισέληνο.





Στο σποτ ακούγεται και ένα τουρκικό τραγούδι με τους εξής στίχους: «Πατρίδα μου, ζωή μου, περηφάνεια κάθε γωνία της πατρίδας μου και οι άνθρωποι της αγαπημένης πατρίδας μου».



Το προκλητικό σποτ αναρτήθηκε στα social media του AKP για να τιμήσει την «Ημέρα Εθνικής Κυριαρχίας και Ημέρα Παιδιού» που αποτελεί εθνική γιορτή για την Τουρκία.

